Радикалы в Киеве забросали яйцами консульство России

В Киеве прошла акция «Народное прекращение дипломатических отношений с агрессором», передает " УНИАН ".

В акции приняли участие участники «Организации украинских националистов», Черного комитета и Конгресса участников помаранчевой революции. В частности, сообщается что они зажгли файеры и попытались забросать консульство принесенными с собой яйцами.

Отмечается, что яйца не долетали до консульства и попадали в здание, в котором был размещен частный офис.

Ранее сообщалось, что сторонники Саакашвили вышли на майдан и потребовали отставки Порошенко.