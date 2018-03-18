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Радикалы в Киеве забросали яйцами консульство России
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Радикалы в Киеве забросали яйцами консульство России 

Газета.Ru 7 часов назад
В Киеве прошла акция «Народное прекращение дипломатических отношений с агрессором», передает "УНИАН".
В акции приняли участие участники «Организации украинских националистов», Черного комитета и Конгресса участников помаранчевой революции. В частности, сообщается что они зажгли файеры и попытались забросать консульство принесенными с собой яйцами.
Отмечается, что яйца не долетали до консульства и попадали в здание, в котором был размещен частный офис.
Ранее сообщалось, что сторонники Саакашвили вышли на майдан и потребовали отставки Порошенко.
ОУН — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
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