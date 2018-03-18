В Киеве у посольства РФ прошел митинг националистов

Националисты провели митинг у консульского отдела посольства РФ в Киеве с требованием разрыва дипломатических отношений Украины с Россией, передает корреспондент РИА Новости.
Полиция взяла здание под усиленную охрану, перекрыв доступ металлическим забором и выставив кордон. Всего у здания находится около сотни бойцов Нацгвардии. Также рядом стоит пожарная машина.
Участники акции хотели забросать консульство яйцами, однако все их попытки добросить их до здания не увенчались успехом из-за слишком большого расстояния. Яйца попали в здание с украинским флагом, где, по данным полиции, находятся частные офисы.
К настоящему моменту акция завершена, участники разошлись.
Украинские полицейские в воскресенье заблокировали входы в российское посольство в Киеве и консульства в Одессе, Харькове, Львове и не пускают внутрь россиян для участия в выборах президента 18 марта. Также у диппредставительств собрались украинские националисты и радикалы. В МИД России заявили, что решение Украины беспрецедентно, противоречит международным правозащитным нормам, в частности, положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, и не укладывается в общепринятые представления о цивилизованных странах.