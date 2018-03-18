В Одессе второй раз за день сообщили о минировании здания Генконсульства РФ

Правоохранители проверяют второе за день сообщение о минировании здания Генконсульства РФ в Одессе, сообщила в воскресенье пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины

Ранее в воскресенье полиция Одессы сообщила, что поступило сообщение о минировании улицы, где находится консульство. Позже сообщалось, что правоохранители не нашли взрывчатку на территории этой улицы.

"Сегодня в 14.40 (15.40 мск) по спецлинии "102" поступило анонимное сообщение о том, что здание Генерального консульства Российской Федерации по адресу улица Гагаринское плато, 14 и территория района Аркадия в Одессе заминированы", — говорится в сообщении полиции в Facebook.

На месте работают взрывотехники и кинологи, которые проверяют территорию на наличие взрывоопасных предметов.