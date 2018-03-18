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В Луганской области шахтеры оказались заблокированными под землей
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В Луганской области шахтеры оказались заблокированными под землей 

РИА Новости 9 часов назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 18 мар — РИА Новости. Более 170 человек остались под землей из-за обесточивания шахт "Золотое" и "Карбонит" на подконтрольной Киеву территории Луганской области, сообщила в воскресенье пресс-служба украинского министерства по вопросам временно оккупированных территорий.
"В Луганской области, по информации Луганского энергетического объединения, в связи с погодными условиями обесточена линия поселка Золотое и Карбонит, где на шахтах "Золотое" и "Карбонит" 176 человек заблокированы, ремонтные работы проводятся", — говорится в сообщении министерства в Twitter.
По информации ведомства, на шахте "Карбонит" заблокированы 93 человека, а на шахте "Золотое" — 83 человека. Восстановить электроснабжение планируют в течении двух часов.
Ранее в воскресенье госслужба Украины по ЧС сообщила, что более 130 населенных пунктов в восьми областях Украины остались без электричества из-за непогоды. В частности, в Луганской области обесточено шесть населенных пунктов.
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