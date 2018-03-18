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300 правоохранителей дежурят у консульства РФ в Харькове
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Около 300 правоохранителей дежурят у Генконсульства России в Харькове 

РИА Новости 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Около 300 полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины дежурят у здания Генконсульства РФ в Харькове в связи с проходящей там акцией националистов, сообщила в воскресенье пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
Украинские полицейские в воскресенье заблокировали входы в российское посольство в Киеве и консульства в Одессе, Харькове, Львове и не пускают внутрь россиян для участия в выборах президента. Также у диппредставительств собрались украинские националисты и радикалы. В МИД России заявили, что решение Украины беспрецедентно, противоречит международным правозащитным нормам, в частности, положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, и не укладывается в общепринятые представления о цивилизованных странах.
"Охрану публичной безопасности и порядка обеспечивают 300 работников Национальной полиции и военнослужащих Нацгвардии… Правоохранители обеспечивают правопорядок. В настоящее время каких-либо правонарушений не зафиксировано", — говорится в сообщении полиции в Facebook.
По данным ведомства, в воскресенье у здания Генконсульства проходит акция протеста, организованная националистической партией "Свобода".
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