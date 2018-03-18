300 правоохранителей дежурят у консульства РФ в Харькове

Около 300 правоохранителей дежурят у Генконсульства России в Харькове

Около 300 полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины дежурят у здания Генконсульства РФ Харькове в связи с проходящей там акцией националистов, сообщила в воскресенье пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины. "Охрану публичной безопасности и порядка обеспечивают 300 работников Национальной полиции и военнослужащих Нацгвардии… Правоохранители обеспечивают правопорядок. В настоящее время каких-либо правонарушений не зафиксировано", — говорится в сообщении полиции в Facebook. Украинские полицейские в воскресенье заблокировали входы в российское посольство в Киеве и консульства в Одессе, Харькове, Львове и не пускают внутрь россиян для участия в выборах президента. Также у диппредставительств собрались украинские националисты и радикалы. В МИД России заявили, что решение Украины беспрецедентно, противоречит международным правозащитным нормам, в частности, положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, и не укладывается в общепринятые представления о цивилизованных странах. По данным ведомства, в воскресенье у здания Генконсульства проходит акция протеста, организованная националистической партией "Свобода".