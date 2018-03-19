Медведчук: Киев грубо нарушает международное нормы в ситуации с выборами

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости . Запрет российским гражданам голосовать на выборах президента РФ на Украине является грубейшим нарушением международного права, Киев такими действиями теряет доверие и авторитет на международной арене, заявил в понедельник лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук

Украинские полицейские в воскресенье заблокировали входы в российское посольство в Киеве и консульства в Одессе, Харькове Львове и не пускали внутрь россиян (за исключением дипломатов) для участия в выборах президента. В МИД России заявили, что решение Украины беспрецедентно, противоречит международным правозащитным нормам, в том числе положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, и не укладывается в общепринятые представления о цивилизованных странах.

"В очередном русофобском порыве власть и радикалы оказались едины, продемонстрировав пренебрежение к правам российских граждан в частности и международным правовым нормам в целом. На этом фоне верхом цинизма выглядит заявление новоиспеченного украинского омбудсмена Людмилы Денисовой о том, что «нарушений недопуска обнаружено не было». И это при том, что, в соответствии с нормами международного права, запрет российским гражданам голосовать на выборах является грубейшим нарушением", — приводит слова Медведчука пресс-служба партии на сайте организации.

По его мнению, украинская власть игнорирует международные правовые нормы, «теряет не только остатки доверия своих соотечественников, но и остатки авторитета на международной арене».