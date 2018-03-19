Ещё
Медведчук: Киев грубо нарушает международное нормы в ситуации с выборами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Медведчук: Киев грубо нарушает международное нормы в ситуации с выборами 

РИА Новости 19 марта 2018
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 19 мар — РИА Новости. Запрет российским гражданам голосовать на выборах президента РФ на Украине является грубейшим нарушением международного права, Киев такими действиями теряет доверие и авторитет на международной арене, заявил в понедельник лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук.
Украинские полицейские в воскресенье заблокировали входы в российское посольство в Киеве и консульства в Одессе, Харькове, Львове и не пускали внутрь россиян (за исключением дипломатов) для участия в выборах президента. В МИД России заявили, что решение Украины беспрецедентно, противоречит международным правозащитным нормам, в том числе положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, и не укладывается в общепринятые представления о цивилизованных странах.
"В очередном русофобском порыве власть и радикалы оказались едины, продемонстрировав пренебрежение к правам российских граждан в частности и международным правовым нормам в целом. На этом фоне верхом цинизма выглядит заявление новоиспеченного украинского омбудсмена Людмилы Денисовой о том, что «нарушений недопуска обнаружено не было». И это при том, что, в соответствии с нормами международного права, запрет российским гражданам голосовать на выборах является грубейшим нарушением", — приводит слова Медведчука пресс-служба партии на сайте организации.
По его мнению, украинская власть игнорирует международные правовые нормы, «теряет не только остатки доверия своих соотечественников, но и остатки авторитета на международной арене».
Выборы президента РФ прошли 18 марта. Действующий президент Владимир Путин одерживает победу с результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов. Жители Крыма и Севастополя в минувшее воскресенье впервые голосовали на выборах президента России.
РИА Новости: последние новости
Савченко заявила, что знает причины взрывов на военных складах на Украине Мнение: теперь Раде остается только признать Россию несуществующей Савченко рассказала, как СБУ наживается на войне в Донбассе
 Ещё 77 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как Путин поступит с Собчак после выборов60
Россияне приготовились затянуть пояса534
«Реактивные» танки избавят от «украинского» оружия
Отец Литвиненко назвал убийцу сына162
Маккейн раскритиковал Трампа за поздравление Путина175
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение