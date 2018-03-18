Саакашвили потребовал суда над собой

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил о готовности предстать перед судом на Украине , передает NewsOne.

"Я подчиняюсь украинским законам, даже если исполнители этих законов — полные шарлатаны… Я приеду в Украину в любой момент. Я требую, чтобы дело возобновили… Я требую быть судимым в украинском суде", — сказал Саакашвили.

Он также подчеркнул, что абсолютно уверен в своей правоте.

Ранее сообщалось, что Саакашвили призвал генпрокуратуру Украины возобновить дело против него.

Согласно делу о «деньгах Курченко» Саакашвили обвинили в получении финансирования от окружения Януковича для организации переворота.