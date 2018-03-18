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Саакашвили потребовал суда над собой
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Саакашвили потребовал суда над собой 

Газета.Ru 10 часов назад
Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил о готовности предстать перед судом на Украине, передает NewsOne.
"Я подчиняюсь украинским законам, даже если исполнители этих законов — полные шарлатаны… Я приеду в Украину в любой момент. Я требую, чтобы дело возобновили… Я требую быть судимым в украинском суде", — сказал Саакашвили.
Он также подчеркнул, что абсолютно уверен в своей правоте.
Ранее сообщалось, что Саакашвили призвал генпрокуратуру Украины возобновить дело против него.
Согласно делу о «деньгах Курченко» Саакашвили обвинили в получении финансирования от окружения Януковича для организации переворота.
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