В ЛНР подали сигнал о готовности к разведению сил у Станицы Луганской

Представители Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики запустили белую ракету на КПП "Станица Луганская", символизирующую о готовности а разведению сил и средств на этом участке, передает корреспондент РИА Новости с места событий. "В намеченное время была запущена белая сигнальная ракета, символизирующая нашу готовность к разведению сил на данном участке", —заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. В среду участники контактной группы на заседании в Минске договорились о разведении сторонами конфликта сил и средств у Станицы Луганской 18 марта при отсутствии обстрелов на данном участке. По его словам, этот факт засвидетельствовали наблюдатели СММ ОБСЕ, однако патруль на подконтрольной ВС Украины территории не увидел ракету из-за плохих погодных условий. "Однако представители СММ на КПП передали патрулю с той стороны о готовности ЛНР", — сказал Марочко.