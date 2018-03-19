В Тюмени выставили на торги генконсульство Украины за 3 млн рублей

Тюменской области региональный Фонд имущества выставил на торги старинный особняк, ранее принадлежавший генеральному консульству Украины . Информация об этом разместили на сайте фонда.

Дом архитектора Чакина, выполненный в стиле неоклассицизма с элементами модерна, построили в начале XX века. Исторический особняк имеет площадь 398,6 кв. м и продаётся вместе с земельным участком в 457 квадратных метров. В двухтысячные годы в особняке размещалось консульство Украины в Тюмени , которое закрыли в 2012 году. С тех пор дом стоит пустым и сильно обветшал.

Аукцион будет проводиться в апреле 2018 года, а стартовая цена лота — 3 млн 299 тысяч рублей. Если особняк купят, то новый владелец по закону должен будет отремонтировать здание и привести его в надлежащий вид в течение 20 месяцев, пояснили «URA.RU» в фонде.