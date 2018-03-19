Ещё
В Тюмени выставили на торги генконсульство Украины за 3 млн рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Тюмени выставили на торги генконсульство Украины за 3 млн рублей 

Парламентская газета 3 часа назад
Фото: Парламентская газета
В Тюменской области региональный Фонд имущества выставил на торги старинный особняк, ранее принадлежавший генеральному консульству Украины. Информация об этом разместили на сайте фонда.
Дом архитектора Чакина, выполненный в стиле неоклассицизма с элементами модерна, построили в начале XX века. Исторический особняк имеет площадь 398,6 кв. м и продаётся вместе с земельным участком в 457 квадратных метров. В двухтысячные годы в особняке размещалось консульство Украины в Тюмени, которое закрыли в 2012 году. С тех пор дом стоит пустым и сильно обветшал.
Аукцион будет проводиться в апреле 2018 года, а стартовая цена лота — 3 млн 299 тысяч рублей. Если особняк купят, то новый владелец по закону должен будет отремонтировать здание и привести его в надлежащий вид в течение 20 месяцев, пояснили «URA.RU» в фонде.
Парламентская газета: последние новости
Савченко может совершить теракт в Верховной раде, заявил генпрокурор Украины Украинские атлеты не будут участвовать в спортивных соревнованиях на территории России Яровая иронично ответила на слова Порошенко о «девяти граммах свинца»
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»536
Еще одна страна вышлет российских дипломатов484
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина268
Обзор зарубежных СМИ: «Крымский мост рухнет до иска Украины»187
Панин опубликовал голое селфи c барышней52
Видео
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
08:55
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина
Политика Выборы 2018
00:29
На здании МИД Великобритании появился Путин
В мире
04:28
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова
В мире
00:42
Российское правительство ждут перестановки
Политика
02:34
Еще одна страна вышлет российских дипломатов
В мире
03:35
Собчак назвала главный итог голосования
Политика Выборы 2018
01:10
В Хамовниках изменится схема движения транспорта
Новости Москвы
07:01
Собянин поздравил российских паралимпийцев
Новости Москвы Политика
04:44
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение