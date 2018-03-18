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На Украине не нашли взрывчатых веществ возле консульства РФ
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Украинская полиция не нашла взрывчатых веществ возле консульства России в Одессе 

RT на русском 13 часов назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники правоохранительных органов Украины не нашли следов взрывчатых веществ возле консульства России в Одессе. Об этом сообщает «СТРАНА.ua».
Отмечается, что на место происшествия прибыла полиция, взрывотехники и кинолог. Проведя оперативно-следственные действия возле здания консульства, они не нашли взрывчатых веществ.
Ранее начальник управления общественной безопасности Главного управления Нацполиции в Одесской области Иван Ищенко заявил, что примерно в 08:00 поступило сообщение о минировании территории Гагаринского Плато, где расположено здание российского генконсульства.
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