На Украине не нашли взрывчатых веществ возле консульства РФ

Сотрудники правоохранительных органов Украины не нашли следов взрывчатых веществ возле консульства России в Одессе. Об этом сообщает «СТРАНА.ua».
Отмечается, что на место происшествия прибыла полиция, взрывотехники и кинолог. Проведя оперативно-следственные действия возле здания консульства, они не нашли взрывчатых веществ.
Ранее начальник управления общественной безопасности Главного управления Нацполиции в Одесской области Иван Ищенко заявил, что примерно в 08:00 поступило сообщение о минировании территории Гагаринского Плато, где расположено здание российского генконсульства.