На Украине не нашли взрывчатых веществ возле консульства РФ

Украинская полиция не нашла взрывчатых веществ возле консульства России в Одессе

Сотрудники правоохранительных органов Украины не нашли следов взрывчатых веществ возле консульства России в Одессе. Об этом сообщает «СТРАНА.ua».

Отмечается, что на место происшествия прибыла полиция, взрывотехники и кинолог. Проведя оперативно-следственные действия возле здания консульства, они не нашли взрывчатых веществ.

Ранее начальник управления общественной безопасности Главного управления Нацполиции в Одесской области Иван Ищенко заявил, что примерно в 08:00 поступило сообщение о минировании территории Гагаринского Плато, где расположено здание российского генконсульства.