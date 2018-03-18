Украинские националисты забросали яйцами генконсульство РФ в Киеве

Обстановка вокруг дипмиссии РФ в Киеве, которая сегодня, в день президентских выборов, заблокирована местными полицейскими и ультраправыми группировками, продолжает накаляться. Как сообщает ТАСС, члены запрещенной в России неонацистской Организации украинских националистов забросали яйцами здание генерального консульства РФ. Там проходит их акция «народного прекращения дипотношений», на которую правоохранительные органы никак не реагируют. В руках у радикалов замечены плакаты с антироссийскими лозунгами.

Между тем на месте находятся около полусотни стражей порядка и нацгвардейцев, которые пообещали ввести 18 марта «особый режим охраны» российских дипломатических представительств. Именно под этим предлогом украинские власти не пускают сегодня на организованные внутри избирательные участки граждан России.