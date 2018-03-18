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Украинские националисты забросали яйцами генконсульство РФ в Киеве
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Украинские националисты забросали яйцами генконсульство РФ в Киеве 

Российская Газета 7 часов назад
Фото: Российская Газета
Обстановка вокруг дипмиссии РФ в Киеве, которая сегодня, в день президентских выборов, заблокирована местными полицейскими и ультраправыми группировками, продолжает накаляться. Как сообщает ТАСС, члены запрещенной в России неонацистской Организации украинских националистов забросали яйцами здание генерального консульства РФ. Там проходит их акция «народного прекращения дипотношений», на которую правоохранительные органы никак не реагируют. В руках у радикалов замечены плакаты с антироссийскими лозунгами.
Между тем на месте находятся около полусотни стражей порядка и нацгвардейцев, которые пообещали ввести 18 марта «особый режим охраны» российских дипломатических представительств. Именно под этим предлогом украинские власти не пускают сегодня на организованные внутри избирательные участки граждан России.
Напомним, что на территории Украины зарегистрировано более 70 тысяч соотечественников, имеющих право голоса. Гражданам РФ также заблокирован доступ в консульства в Одессе, Львове и Харькове. В Парламентской ассамблее ОБСЕ уже потребовали от Киева разблокировать миссии, а также не допустить провокаций.
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