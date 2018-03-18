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Киев хочет получить план действий по членству в НАТО до конца 2019 года
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Киев хочет получить план действий по членству в НАТО до конца 2019 года 

ТАСС 14 часов назад
БЕРЛИН, 18 марта. /ТАСС/. Украина стремится вступить в НАТО в ближайшие 10 лет и получить план действий по членству в альянсе уже до конца 2019 года. Об этом заявил президент страны Петр Порошенко в опубликованном в воскресенье интервью германской медиагруппе Funke.
"Наша цель — стать частью альянса в следующие 10 лет", — утверждал он. Порошенко считает, что НАТО «с Украиной станет намного сильнее и эффективнее, чем сегодня».
"Сейчас мы нуждаемся в плане действий по полному членству в НАТО. Мы хотим получить его до конца 2019 года", — сказал украинский президент.
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