Киев хочет получить план действий по членству в НАТО до конца 2019 года

БЕРЛИН, 18 марта. / ТАСС /. Украина стремится вступить в НАТО в ближайшие 10 лет и получить план действий по членству в альянсе уже до конца 2019 года. Об этом заявил президент страны Петр Порошенко в опубликованном в воскресенье интервью германской медиагруппе Funke.

"Наша цель — стать частью альянса в следующие 10 лет", — утверждал он. Порошенко считает, что НАТО «с Украиной станет намного сильнее и эффективнее, чем сегодня».

"Сейчас мы нуждаемся в плане действий по полному членству в НАТО. Мы хотим получить его до конца 2019 года", — сказал украинский президент.