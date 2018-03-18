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Украинская полиция заблокировала избирательные участки для россиян
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Украинская полиция заблокировала избирательные участки для россиян 

Вечерняя Москва 14 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Выборы президента России проходят в воскресенье, 18 марта.
Сотрудники украинской полиции в усиленном режиме дежурят около здания посольства России в Киеве в воскресенье, 18 марта.
Частично ограничено движение транспорта по Воздухофлотскому проспекту, дорога перекрыта металлическими и деревянными ограждениями. При этом коло ограждения выстроились активисты. Однако активных действий не наблюдается, отмечает Интерфакс.
Кроме того, полтора десятка полицейских перекрыли доступ к генеральному консульству России в Одессе. Они утверждают, что проезд через кордон могут осуществлять только жители близлежащих домов.
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