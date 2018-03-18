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Украинские силовики и националисты не дают голосовать россиянам в Киеве, Одессе и Львове и Харькове
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Украинские силовики и националисты не дают голосовать россиянам в Киеве, Одессе и Львове и Харькове 

Вести Калининград 14 часов назад
Фото: Вести Калининград
Полиция заблокировала вход в посольство РФ в Киеве, в консульства РФ в Одессе и Львове где в воскресенье организовано голосование на выборах президента России.
Вход в здание посольства огорожен металлическим забором, вокруг которого в оцеплении дежурят бойцы нацгвардии. Полиция пока не пустила двух мужчин, которые пытались пройти в посольство. После того как они предъявили паспорта, правоохранители сказали, что проход им запрещен. К полицейским также подошли националисты, которые начали задавать россиянам провокационные вопросы о политике. В итоге россияне были вынуждены уйти.
Перед металлическим ограждением собрались около сотни сторонников националистических партий «Свобода», «Национальный корпус» и радикальной организации «Правый сектор»*. Они держат флаги своих организаций. Их акция проходит под аккомпанемент украинских патриотических песен. Кроме того, представители движения «Национальный корпус» поставили у здания бочки и палатку. По их словам, они хотят сделать «коридор позора» для желающих проголосовать на выборах.
Также полиция перекрыла проезд и проход к зданию консульства России в Одессе, где открыт участок для голосования на выборах президента. Улица Гагаринское плато, где расположено здание консульства, перекрыта для автомобильного движения. В начале и конце улицы стоят блокпосты, на каждом из них несколько десятков полицейских. Пешеходное движение по улице разрешено, однако входы и въезды на территорию консульства оцеплены полицейскими. На прилегающих к консульству улицах расположены около 10 автобусов с полицейскими и бойцами национальной гвардии. Кроме того, возле здания консульства дежурят несколько автомобилей скорой помощи и пожарных.
«Мы пропускаем только тех, кто работает в консульстве, и только по списку, который у нас есть. Больше никого не пускаем», — сказал корреспонденту РИА «Новости» полицейский у здания консульства во Львове. Металлическая ограда расположена так, что заблокирован проход в консульство.
Пресс-секретарь МВД Украины Артём Шевченко сообщил в Facebook, что с утра полиция и нацгвардия дежурит у дипломатических и консульских учреждений России, выполняя решение властей Украины об ограничении доступа россиян в помещения для голосования, кроме лиц с дипломатическим статусом.
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