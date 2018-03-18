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Полиция блокирует доступ к российским диппредставительствам, а радикалы готовят «коридоры позора»
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Полиция блокирует доступ к российским диппредставительствам, а радикалы готовят «коридоры позора» 

Украина.ру 14 часов назад
Фото: Украина.ру
Сотрудники Национальной гвардии выстроили оцепление около посольства РФ в Киеве, а вход огорожен металлическим забором. В здание могут входить только дипломаты, а журналистам разрешают пройти на территорию перед посольством за металлическим ограждением после прохождения досмотра и при предъявлении редакционного удостоверения. Рядом около сотни членов «Свобода» и «Национальный корпус», а также запрещённой в РФ организации «Правый сектор» проводят акцию под аккомпанемент украинских патриотических песен.
«Российских граждан в посольство не допускают, наших сотрудников, в том числе членов избирательной комиссии, пропустили беспрепятственно, в 8.00 по местному времени в соответствии с регламентом был открыт избирательный участок, сейчас проходит голосование сотрудников посольства. Аналогичная ситуация в генеральных консульствах. Звонки поступают постоянно, в том числе от российских граждан, от представителей прессы, которых сюда также не допускают», — сообщили сотрудники посольства.
В Одессе полиция перекрыла для движения улицу Гагаринское плато, где расположено генеральное консульство России, на прилегающих улицах дежурят около десяти автобусов с полицейскими и бойцами Национальной гвардии. Журналистов и прохожих просят покинуть территорию вблизи дипломатический миссии в связи с поступившим сообщение о минировании улицы.
Во Львове, как и в столице, силовики оградили здание генерального консульства РФ металлическим забором и пропускают внутрь только тех, чьи фамилии значатся в имеющихся у них списках. Несколько десятков активистов «Национального корпуса» установили палатку и бочки у здания и планируют устраивать «коридор позора» для желающих проголосовать на президента России.
МИД России и сотрудники загранучреждений делают всё от них зависящее, чтобы обеспечить гражданам РФ возможность принять участие в голосовании на территории Украины. Центризбирком РФ доведёт до сведения руководителей миссии Парламентской ассамблеи ОБСЕ и Бюро по де­мок­ра­ти­чес­ким институтам и правам человека ОБСЕ все факты нарушений украинской стороны.
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