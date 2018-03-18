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Полиция закрыла доступ к консульству России в Одессе из-за сообщения о минировании
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Полиция закрыла доступ к консульству России в Одессе из-за сообщения о минировании 

RT на русском 15 часов назад
Начальник управления общественной безопасности Главного управления Нацполиции в Одесской области Иван Ищенко заявил, что примерно в 8:00 утра поступило сообщение о минировании территории Гагаринского плато, где расположено здание российского генконсульства. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Отмечается, что доступ и проезд к зданию российской дипмиссии перекрыли полтора десятка сотрудников полиции.
В связи с этим правоохранители не дают россиянам пройти в здание российского представительства на Украине, чтобы отдать свой голос на выборах президента России.
По имеющейся информации, представителей радикальных общественных организаций у здания генконсульства нет. При этом за зоной перекрытия стоят два автозака.
Ранее стало известно, что сотрудники полиции во Львове не дают россиянам попасть в здание местного российского консульства, чтобы проголосовать на выборах президента России на избирательном участке, который располагается внутри.
16 марта глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал, что граждан России не пустят в дипломатические учреждения для голосования на президентских выборах.
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