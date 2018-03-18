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Россиянам не дали проголосовать во Львове и Одессе
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Во Львове полиция не пускает россиян в консульство для участия в выборах 

Деловая газета «Взгляд» 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники полиции и представители национальной гвардии Украины оградили металлическим забором здание российского консульства во Львове, где располагается один из избирательных участков, также россиян не пускают для голосования на выборах президента в консульстве в Одессе.
«Мы пропускаем только тех, кто работает в консульстве, и только по списку, который у нас есть. Больше никого не пускаем», — сказал РИА «Новости» полицейский у здания консульства во Львове.
Металлическая ограда расположена так, что заблокирован проход в консульство.
>>ОБСЕ призвала Украину обеспечить избирательное право россиян
Несколько десятков представителей националистического движения «Национальный корпус» установили палатку и бочки у здания. Они намерены устраивать так называемый «коридор позора» для желающих проголосовать на выборах.
Кроме того, у здания дежурят несколько десятков силовиков. Ситуация спокойная.
Также полиция перекрыла проезд и проход к зданию консульства России в Одессе, где открыт участок для голосования на выборах президента. Улица Гагаринское плато, где расположено здание консульства, перекрыта для автомобильного движения. В начале и конце улицы стоят блокпосты, на каждом из них несколько десятков полицейских. Пешеходное движение по улице разрешено, однако входы и въезды на территорию консульства оцеплены полицейскими.
На прилегающих к консульству улицах расположены около 10 автобусов с полицейскими и бойцами национальной гвардии. Кроме того, возле здания консульства дежурят несколько автомобилей скорой помощи и пожарных.
По состоянию на 8.00 (9.00 мск), когда должен открыться избирательный участок, на территорию консульства никто не проходил. Ситуация возле дипломатического учреждения спокойная, никаких акций протеста не проходит.
Напомним, в пятницу глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о недопуске россиян в консульства и посольство в день голосования на выборах президента России. Москва направила Киеву ноту протеста из-за заявлений главы украинского МВД.
Также на Украине прокуратура возбудила уголовное дело в отношении организаторов выборов президента России на территории Республики Крым. МИД объяснил беспрецедентные действия Киева «бессильной злобой».
Напомним, на пост президента России претендуют восемь человек: Владимир Путин (самовыдвиженец), Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).
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