Россиянам не дали проголосовать во Львове и Одессе

Во Львове полиция не пускает россиян в консульство для участия в выборах

Сотрудники полиции и представители национальной гвардии Украины оградили металлическим забором здание российского консульства во Львове , где располагается один из избирательных участков, также россиян не пускают для голосования на выборах президента в консульстве в Одессе.

«Мы пропускаем только тех, кто работает в консульстве, и только по списку, который у нас есть. Больше никого не пускаем», — сказал РИА «Новости» полицейский у здания консульства во Львове.

Металлическая ограда расположена так, что заблокирован проход в консульство.

Несколько десятков представителей националистического движения «Национальный корпус» установили палатку и бочки у здания. Они намерены устраивать так называемый «коридор позора» для желающих проголосовать на выборах.

Кроме того, у здания дежурят несколько десятков силовиков. Ситуация спокойная.

Также полиция перекрыла проезд и проход к зданию консульства России в Одессе, где открыт участок для голосования на выборах президента. Улица Гагаринское плато, где расположено здание консульства, перекрыта для автомобильного движения. В начале и конце улицы стоят блокпосты, на каждом из них несколько десятков полицейских. Пешеходное движение по улице разрешено, однако входы и въезды на территорию консульства оцеплены полицейскими.

На прилегающих к консульству улицах расположены около 10 автобусов с полицейскими и бойцами национальной гвардии. Кроме того, возле здания консульства дежурят несколько автомобилей скорой помощи и пожарных.

По состоянию на 8.00 (9.00 мск), когда должен открыться избирательный участок, на территорию консульства никто не проходил. Ситуация возле дипломатического учреждения спокойная, никаких акций протеста не проходит.

Напомним, в пятницу глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о недопуске россиян в консульства и посольство в день голосования на выборах президента России. Москва направила Киеву ноту протеста из-за заявлений главы украинского МВД.