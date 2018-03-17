Вован и Лексус разыграли куратора «Голоса» от лица Парубия

С ней говорили от имени спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия.

В разговоре Шиффер посетовала, что поскольку «Голос» признан в России нежелательной организацией, «это усложняет работу с коллегами».

Она также пообещала включить украинских коллег в «рассылку»: «Вы будете получать всю информацию».

Несмотря на то, что разговор состоялся до выборов, Шиффер сообщила, что есть ряд причин, по которым процесс волеизъявления уже можно признать нелегитимным.

"Российский избирательный закон, и все эти законы настолько дырявые и не соответствующие международным стандартам. Хотя и эти законы еще нарушаются. Процедура не соответствует конституционным требованиям, международным требованиям.

Мы вам предоставим с удовольствием все данные, которые у нас будут, о качестве этих выборов в Российской Федерации. Вы знаете, выборы не соответствуют международным нормам, это мы сейчас уже до дня выборов можем подтверждать", — разоткровенничалась Шиффер.