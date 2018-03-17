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ДНР просит у ОБСЕ содействия в обеспечении безопасности для ремонтных работ
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ДНР просит у ОБСЕ содействия в обеспечении безопасности для ремонтных работ 

РИА Новости 9 часов назад
Фото: РИА Новости
ДОНЕЦК, 17 мар — РИА Новости. Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня призывает ОБСЕ оказать содействие в получении гарантий безопасности для проведения ремонтных работ на объектах вблизи линии соприкосновения, сказал журналистам представитель ДНР в СЦКК.
"Призываем СММ ОБСЕ оказать содействие в предоставлении гарантий безопасности от украинской стороны в СЦКК для предотвращения ухудшения гуманитарной ситуации на территории Донбасса", — сказал представитель ведомства.
В СЦКК пояснили, что из девяти поданных представителям Киева заявок на предоставление гарантий безопасности для проведения ремонтно-восстановительных работ семь проигнорированы. Кроме того в ведомстве указали на невыполнение Киевом взятых на себя обязательств в рамках СЦКК.
"Констатируем, что несогласование гарантий безопасности со стороны украинских коллег в СЦКК носит систематический характер. Украинская сторона не выполняет взятые на себя обязательства, каждый раз придумывая сомнительные поводы для того, чтобы сорвать проведение ремонтно-восстановительных работ", — сказал представитель ДНР.
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