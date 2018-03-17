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На Украине объяснили пропажу Крыма с карты
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На Украине объяснили пропажу Крыма с карты 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Украинский телеканал «UA: Перший» назвал виновных в том, что в прямом эфире на карте отсутствовал Крым.
>> Украинский телеканал стер Крым с лица Земли
Телеканал «UA: Перший» заявил, что виновником исчезновения Крыма с карты в прямом эфире оказался видеодизайнер.
Уточняется, что он ошибся в программе редактирования графики.
«Ошибочно, выключая ненужные для этой новости элементы, дизайнер выключил и несколько нужных слоев: изображение Крыма и названия всех областей», — приводит сайт газеты «Известия» слова представителя «UA: Перший».
Из-за специфики прямого эфира ошибки не удалось избежать, и телеканал извинился перед зрителями.
Инцидент произошел в дни празднования четвертой годовщины воссоединения Крыма к Россией, поэтому вызвал широкий резонанс.
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