На Украине объяснили пропажу Крыма с карты

Украинский телеканал «UA: Перший» назвал виновных в том, что в прямом эфире на карте отсутствовал Крым

Телеканал «UA: Перший» заявил, что виновником исчезновения Крыма с карты в прямом эфире оказался видеодизайнер.

«Ошибочно, выключая ненужные для этой новости элементы, дизайнер выключил и несколько нужных слоев: изображение Крыма и названия всех областей», — приводит сайт газеты «Известия» слова представителя «UA: Перший». Уточняется, что он ошибся в программе редактирования графики.

Из-за специфики прямого эфира ошибки не удалось избежать, и телеканал извинился перед зрителями.