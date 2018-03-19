МИД РФ напомнил Киеву, что обстрел гражданской инфраструктуры нарушает международное право

МОСКВА , 19 марта. / ТАСС /. Российская сторона напоминает Киеву, что обстрелы гражданской инфраструктуры в Донбассе нарушают международно-правовые обязательства Украины . Об этом заявили в понедельник в МИД РФ в связи с очередным докладом Наблюдательной миссии ООН по правам человека на Украине за период с 16 ноября по 15 февраля.

В Москве разделяют призыв сотрудников миссии к сторонам конфликта «неукоснительно выполнять договоренности о прекращении огня, в том числе касающиеся отвода тяжелой артиллерии от контактной линии». «Подчеркиваем необходимость восстановления поврежденных жизненно важных объектов инфраструктуры, — обратили внимание в дипведомстве. — Перерыв в работе фильтровальных и электрических станций ежедневно ведет к лишению более полумиллиона жителей Донецка питьевой воды, электричества и отопления, ставит регион на грань экологической катастрофы».

"Хотели бы напомнить украинским властям, что обстрелы гражданской инфраструктуры являются прямым нарушением их международно-правовых обязательств", — подчеркнули в МИД.

"Принимаем к сведению информацию о сокращении числа жертв конфликта в Донбассе среди гражданского населения. Вместе с тем, статистика потерь по-прежнему шокирует — 12 убитых и 61 раненый, — отметили в дипведомстве. — Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что человеческие жертвы в результате обстрелов мирных объектов из реактивных систем залпового огня возросли в два раза. При этом наблюдателям удалось достоверно установить, что три четверти всех жертв за отчетный период пришлись именно на территории ЛНР и ДНР, и за них, вероятно, «несет ответственность правительство».

В министерстве подчеркивают, что по-прежнему «недопустимо высоким является уровень гибели гражданского населения в результате подрывов на минах, минах-ловушках и самодельных взрывных устройствах».