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МИД РФ напомнил Киеву, что обстрел гражданской инфраструктуры нарушает международное право
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МИД РФ напомнил Киеву, что обстрел гражданской инфраструктуры нарушает международное право 

ТАСС 8 часов назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Российская сторона напоминает Киеву, что обстрелы гражданской инфраструктуры в Донбассе нарушают международно-правовые обязательства Украины. Об этом заявили в понедельник в МИД РФ в связи с очередным докладом Наблюдательной миссии ООН по правам человека на Украине за период с 16 ноября по 15 февраля.
В Москве разделяют призыв сотрудников миссии к сторонам конфликта «неукоснительно выполнять договоренности о прекращении огня, в том числе касающиеся отвода тяжелой артиллерии от контактной линии». «Подчеркиваем необходимость восстановления поврежденных жизненно важных объектов инфраструктуры, — обратили внимание в дипведомстве. — Перерыв в работе фильтровальных и электрических станций ежедневно ведет к лишению более полумиллиона жителей Донецка питьевой воды, электричества и отопления, ставит регион на грань экологической катастрофы».
"Хотели бы напомнить украинским властям, что обстрелы гражданской инфраструктуры являются прямым нарушением их международно-правовых обязательств", — подчеркнули в МИД.
"Принимаем к сведению информацию о сокращении числа жертв конфликта в Донбассе среди гражданского населения. Вместе с тем, статистика потерь по-прежнему шокирует — 12 убитых и 61 раненый, — отметили в дипведомстве. — Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что человеческие жертвы в результате обстрелов мирных объектов из реактивных систем залпового огня возросли в два раза. При этом наблюдателям удалось достоверно установить, что три четверти всех жертв за отчетный период пришлись именно на территории ЛНР и ДНР, и за них, вероятно, «несет ответственность правительство».
В министерстве подчеркивают, что по-прежнему «недопустимо высоким является уровень гибели гражданского населения в результате подрывов на минах, минах-ловушках и самодельных взрывных устройствах».
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