ТИК призвал Украину уважать европейские ценности в вопросе выборов-2018

"Ситуация непростая, мы с вами помним заявление министра внутренних дел (Украины Арсена) Авакова о том, что они там не смогут обеспечить голосование наших граждан. А их там около 70 тысяч — россиян, которые имеют право по закону участвовать в выборах на территории Украины", — сказал Волков в субботу.

В свете недавнего заявления МВД Украины о недопуске россиян для голосования в дипмиссии, по его словам, «не укладывается в голове, что можно просто попрать все международные права, конвенции, договоры, соглашения на эту тему».

"А главное, это просто не человеческий и неправильный подход к желаниям наших избирателей, которые проживают на Украине. Но мы все-таки надеемся, что Украина, ее власти будут разделять те ценности европейские, куда они стремятся так активно. Вряд ли понравится Европе такой подход Украины, когда они прямо заявляют о том, что они не дадут возможности проголосовать нашим гражданам в Украине", — заключил председатель зарубежной ТИК.