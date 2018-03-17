Фейки недели: огромный астероид упадет на Россию в день выборов президента

«Цунами» на озере Байкал

В Сети опубликовано видео «цунами», которое образовалось на озере Байкал в результате землетрясения. Запись, как следует из сообщений СМИ, была сделана местным рыбаком.

На видео отчетливо видно, как якобы байкальский лед начинает трескаться и подниматься под действием подземных толчков.

Однако, как выяснилось позже, видео было сделано не на Байкале, а во Владивостоке , пишет « Комсомольская правда ».

Еще есть предположение, что ролик был снят в Финском заливе, а волна была вызвана, вовсе не подземными толчками, а проходящим неподалеку большим кораблем.

Астероид, который накроет Россию в день выборов

Выдумкой оказалось и сообщение об угрожающем России огромном астероиде, который должен приблизиться к Земле аккурат в день выборов президента РФ. Отметим, что данная информация заставила пользователей социальных сетей немного понервничать, ведь когда пять лет назад в районе Челябинска упал метеорит, пострадало почти две тысячи человек.

Как заявил директор астрономической обсерватории ИГУ Сергей Язев , упомянутый астероид действительно приблизится 18 марта к Земле на минимальное расстояние, но никакой угрозы для нашей страны и планеты в целом он не представляет.

«Астероид относится к той же группе «аполлонов», что и челябинское тело (орбиты сходны), по размерам, скорее всего, даже больше челябинского. Пройдет далеко от Земли, опасности не представляет, максимальное сближение — действительно 18 марта», — высказался ученый в интервью изданию «Телеинформ».

«Как гражданин, а не член партии, утверждаю, что Надежда Савченко находится не в Страсбурге , а на территории страны-агрессора», — приводит его слова LB.ua.

Обвинение Тетурука поспешила опровергнуть сама Савченко, опубликовав в социальных сетях свои фото из Парламентской ассамблеи Совета Европы , куда она ездила, чтобы принять участие в очередной сессии.

«Продолжается заслушивание отчета Генерального секретаря Совета Европы по вопросам нарушения прав человека в Турции (Страсбург, сессия ПАСЕ). Также рассматривался вопрос нарушения прав человека на оккупированных Россией территориях Украины и в аннексированном Крыму . Господин Ягланд (генсек Совета Европы. — Прим. „Ридуса“ ) выразил мнение, что Российская Федерация может потерять право участия и голоса в международных институциях через ее отказ выполнять судебные решения Международного Страсбургского суда по правам человека», — написала она.

Слухи о побеге Савченко возникли во многом из-за того, что её отъезд в Страсбург совпал с вызовом в Службу безопасности Украины на допрос по делу главы Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана , подозреваемого в подготовке теракта в Киеве.

Российские фейки в трактовке американских кинематографистов

И напоследок — о влиянии фейков на мировой кинематограф. Самая известная времен начала войны на Донбассе выдумка российских телевизионщиков о распятом мальчике стала предметом беседы героев американского сериала «Родина».