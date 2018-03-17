Фейки недели: огромный астероид упадет на Россию в день выборов президента 

«Цунами» на озере Байкал
В Сети опубликовано видео «цунами», которое образовалось на озере Байкал в результате землетрясения. Запись, как следует из сообщений СМИ, была сделана местным рыбаком.
На видео отчетливо видно, как якобы байкальский лед начинает трескаться и подниматься под действием подземных толчков.
Однако, как выяснилось позже, видео было сделано не на Байкале, а во Владивостоке, пишет «Комсомольская правда».
Еще есть предположение, что ролик был снят в Финском заливе, а волна была вызвана, вовсе не подземными толчками, а проходящим неподалеку большим кораблем.
Астероид, который накроет Россию в день выборов
Выдумкой оказалось и сообщение об угрожающем России огромном астероиде, который должен приблизиться к Земле аккурат в день выборов президента РФ. Отметим, что данная информация заставила пользователей социальных сетей немного понервничать, ведь когда пять лет назад в районе Челябинска упал метеорит, пострадало почти две тысячи человек.
Как заявил директор астрономической обсерватории ИГУ Сергей Язев, упомянутый астероид действительно приблизится 18 марта к Земле на минимальное расстояние, но никакой угрозы для нашей страны и планеты в целом он не представляет.
«Астероид относится к той же группе «аполлонов», что и челябинское тело (орбиты сходны), по размерам, скорее всего, даже больше челябинского. Пройдет далеко от Земли, опасности не представляет, максимальное сближение — действительно 18 марта», — высказался ученый в интервью изданию «Телеинформ».
Побег Надежды Савченко в Россию
Отличились на этой неделе и депутаты Верховной Рады Украины. Во вторник, 13 марта, народный избранник Андрей Тетерук заявил о побеге своей коллеги Надежды Савченко в Россию.
«Как гражданин, а не член партии, утверждаю, что Надежда Савченко находится не в Страсбурге, а на территории страны-агрессора», — приводит его слова LB.ua.
Обвинение Тетурука поспешила опровергнуть сама Савченко, опубликовав в социальных сетях свои фото из Парламентской ассамблеи Совета Европы, куда она ездила, чтобы принять участие в очередной сессии.
«Продолжается заслушивание отчета Генерального секретаря Совета Европы по вопросам нарушения прав человека в Турции (Страсбург, сессия ПАСЕ). Также рассматривался вопрос нарушения прав человека на оккупированных Россией территориях Украины и в аннексированном Крыму. Господин Ягланд (генсек Совета Европы. — Прим. „Ридуса“) выразил мнение, что Российская Федерация может потерять право участия и голоса в международных институциях через ее отказ выполнять судебные решения Международного Страсбургского суда по правам человека», — написала она.
Слухи о побеге Савченко возникли во многом из-за того, что её отъезд в Страсбург совпал с вызовом в Службу безопасности Украины на допрос по делу главы Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, подозреваемого в подготовке теракта в Киеве.
Российские фейки в трактовке американских кинематографистов
И напоследок — о влиянии фейков на мировой кинематограф. Самая известная времен начала войны на Донбассе выдумка российских телевизионщиков о распятом мальчике стала предметом беседы героев американского сериала «Родина».
Пятая серия седьмого сезона сериала «Родина» вышла 12 марта. В ней бывший глава ЦРУ Сол Беренсон обсуждает с русским агентом Иваном Крупиным показанный в 2014 году по «Первому каналу» сюжет о распятом в Славянске украинскими военными маленьком мальчике. Куприн утверждает, что сюжет был выдуман Шестым управлением ГРУ для оправдания вторжения российской армии на территорию Украины.