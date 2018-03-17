ТЕРРОРИСТКА САВЧЕНКО, УДАР ПО СВОБОДЕ СЛОВА, ПРОЩАЙ, ГОНТАРЕВА

На этой неделе глава Генпрокуратуры Украины (ГПУ) Юрий Луценко заявил о «неопровержимых доказательствах» подготовки Савченко теракта в Верховной Раде . По его словам, с помощью минометов планировалось обрушить купол Рады, забросать гранатами правительственную и президентскую ложи, а после Савченко якобы собственноручно намеревалась добивать выживших из автомата.

Помимо этого, Савченко обвиняют в подготовке военного переворота в сговоре с Владимиром Рубаном , которого задержали на границе Украины с ДНР в машине, полной оружия. Сама она не только заявила о преследовании со стороны властей, но нанесла удар по «священной революции достоинства».

«Давайте подумаем, что же такое «власть»? Я давала присягу властям? Даже, будучи народным депутатом, я давала присягу украинскому народу. Собственно, что же такое «государственный переворот»? Это не госпереворот ли был на Майдане? Или на Майдане была революция? Революция — это смена всей системы, а государственный переворот это смена властной верхушки. И что же это было (февраль 2014 г. — ред.)? Я говорю это как человек и как политик со знаниями реалий. Все те преступления, в которых обвиняет меня Луценко — это преступления, которые совершила нынешняя власть против украинского народа, чтобы завоевать власть (февраль 2014 г. — прим. ред.). Теперь они поняли, что такой же метод может быть использован и против них», — заявила Савченко после обвинений в свой адрес.

Главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов считает, что Савченко еще успеет навредить власти перед тем, как ее отправят в тюрьму.

«Больше всего интересен сам феномен Надежды Савченко. Человек, который написал за полгода до освобождения книжку «Сильное имя Надежда». Если бы украинские начальники ее читали, то они бы поняли, что зря занимаются ее сакрализацией и едва ли не причисляют ее к лику святых. Она там прямо говорила, что во время Майдана сомневалась, ходила в гости к антимайдановцам в Мариинский парк, а позже встречалась с ДНРовцами. Возвращение и помилование Савченко — это гениальная стратегическая операция России за последние десятилетия. А сейчас на Украине не знают, как загнать этого джина обратно в бутылку», — заявил Хисамов в эфире телеканала «Россия 24».

Главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов считает, что Савченко еще успеет навредить украинской власти.

«Больше всего интересен сам феномен Надежды Савченко. Человек, который написал за полгода до освобождения книжку «Сильное имя Надежда». Если бы украинские начальники ее читали, то они бы поняли, что зря занимаются ее сакрализацией и едва ли не причисляют ее к лику святых. Она там прямо говорила, что во время Майдана сомневалась, ходила в гости к антимайдановцам в Мариинский парк, а позже встречалась с ДНРовцами. Возвращение и помилование Савченко — это гениальная стратегическая операция России за последние десятилетия. А сейчас на Украине не знают, как загнать этого джина обратно в бутылку», — заявил Хисамов в эфире телеканала «Россия 24».

Сценарий судьбы депутата верховной Рады Надежды Савченко написан а администрации Порошенко, ее ждет тюрьма, заявил изданию Ukraina.ru политолог, шеф-редактор интернет-канала «ДеньТВ» Александр Асафов. В первую очередь он отметил, что уровень электоральной поддержки Савченко в украинском обществе крайне невысок, поэтому Порошенко может не опасаться народных волнений в случае ее ареста.

«Если Режиму Порошенко и дальше будет нужна такая яркая сакральная жертва, поимка заговорщицы, террористки, которая хотела взорвать депутатов Верховной Рады, обстрелять Раду из минометов, а потом ходить по рядам и, как в голливудских боевиках, добивать раненых депутатов, то из нее эту жертву сделают, несмотря на то, что она в суде будет говорить страшные для режима вещи, и угрожать международным воздействием под давлением компромата. Я думаю, что режим Порошенко выполнит вот этот свой вектор и ее все-таки посадят», — подчеркнул эксперт.

Помимо Савченко украинская власть может посадить еще многих — ясным сигналом готовящихся репрессий стали десятки обысков, которые прошли на текущей неделе у украинских журналистов и активистов.

«Укрсучвлада»

12 марта СБУ провела обыски в квартирах, принадлежащих более чем 25 украинским журналистам, которых она подозревает в проведении антиукраинских акций в пользу России.

Украинский независимый журналист Руслан Коцаба считает, что обыски, проведенные СБУ у журналистов, которых подозревают в сотрудничестве с Россией в проведении антиукраинских акций, являются ничем иным, чем запугиванием тех, кто стоит в оппозиции власти

Об этом он сказал в комментарии изданию Ukraina.ru.

«Я считаю, что эти обыски, которые были проанонсированы, это элемент запугивания. Нынешняя власть специально это сделала, чтобы запугать здравомыслящих людей. Назовем их адекватниками. Самое страшное, что только я, журналист телекомпании NewsOne, и сайт Страна.ua сделали материал об обыске у моего друга, журналиста Юрия Лукашина. Только сегодня на меня вышла еще одна общественная организация, чтобы я сконтактировал ее с Лукашиным для интервью. Я, конечно же, дал координаты журналиста. Видите, как мало медиа откликнулось на это событие.

Выходит, что у «укрсучвлады» всё получается. Они вот этими действиями действительно запугивают журналистов. Ведь все это, получается, эффективно.

Только позавчера вечером, 12 марта, я узнал, что моя хорошая знакомая, общественный деятель из Львова Инна Иваночко, также подверглась обыску. Слава Богу, как я позже узнал, когда с ней связался, что у нее все нормально. Однако вроде как ей власти шьют сепаратизм, нарушение территориальной целостности и тому подобное», — сказал Коцаба.

Он также обратил внимание нашего издания на следующий момент.

«То, что у журналистов делают обыски, но при этом не предъявляя подозрения, это как раз есть неосталинизм. Он нужен власти, чтобы посеять в обществе атмосферу страха и гражданского паралича. Неосталинизм — это когда могут просто тупо выломать двери и тебя обыскать, а потом даже не извиниться, или не предъявить ни одного обвинения. Делается все это для того, чтобы другие боялись. И те, у кого провели обыск, в следующий раз будут думать: а не придут теперь меня запугивать уже «Национальные дружины» или та же самая полиция, но уже прихватив с собой наручники», — полагает Коцаба.

Прощай, Гонтарева!

15 марта 2018 года Верховная Рада Украины по представлению президента Украины Петра Порошенко утвердила в должности Председателя Национального банка Якова Смолия . Одновременно была уволена формально занимавшая пост главы НБУ Валерия Гонтарева, которая находилась в отпуске уже почти год, а ее обязанности исполнял занимавший пост ее зама Смолий.

«Это было ее решение, к которому ее в первую очередь подтолкнул гроб, принесенный к Национальному банку сторонниками «Национального корпуса». Она восприняла это как личное обращение Арсена Авакова и решила, что трех лет ненависти достаточно», — сказал Блинов.

Действительно, 1 марта 2017 года радикалы связанного с Аваковым «Нацкорпуса» принесли под здание Нацбанка гроб с чучелом Гонтаревой и призвали ее уйти в отставку. В то время ультраправые громили филиалы украинской «дочки» «Сбербанка» с тем, чтобы заставить российский банк продать за бесценок свой филиал. Они заявляли, что глава НБУ мешает процессу отъема российского капитала.

По мнению Блинова, Порошенко был крайне заинтересован в том, чтобы Гонтарева осталась.

«Думаю, что Порошенко и некоторые другие люди были очень заинтересованы в том, чтобы она оставалась на своем посту, поскольку она настолько оттягивала на себя негатив… Вы заметьте, сейчас нет Гонтаревой, и сколько сейчас появляется негатива в отношении генпрокурора Луценко и лично президента Порошенко. Он же первые два года каденции как будто был ни в чем не виноват. Сейчас же, что бы ни случилось, говорят о прямой ответственности Порошенко за это», — сказал эксперт.

Он считает, что Гонтарева этого и добилась, хотя и очень большой ценой, потому что те решения, которые она принимала, с одной стороны, войдут в историю, «с другой стороны ее место в истории украинских финансов однозначно со знаком „минус“, как такого „правосека“».

«Любовь» Порошенко к Гонтаревой особенно удивительна на фоне провальных результатов ее работы. В частности, как отметил Блинов, больше всего Гонтарева запомнится тем, что при ней закрылось более 70 украинских банков, а курс гривны обвалился более чем в 3,5 раза.