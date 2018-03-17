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Пушков предложил Украине покрыть дефицит бюджета Совета Европы
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Пушков предложил Украине покрыть дефицит бюджета Совета Европы 

Российская Газета 15 часов назад
Украина должна помочь Совету Европы залатать дыры в бюджете, считает глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. «Острый бюджетный кризис в Совете Европы: дефицит — почти 20%», — написал сенатор в Twitter. «А раз ПАСЕ идет на поводу у Украины, ей и следует взять на себя эти расходы», — добавил он.
В прошлом году Совет Европы не досчитался взносов от одного из крупнейших плательщиков — России, поскольку Москва решила заморозить треть ежегодной суммы в связи с отсутствием у национальной парламентской делегации права голоса и других полномочий в ПАСЕ. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, размер заблокированной суммы составил 11 миллионов евро.
Напомним, российская делегация в ПАСЕ была лишена основных полномочий в апреле 2014 года из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ. В частности, Россия не имеет права голоса, участия в работе руководящих органов ассамблеи и ее мониторинговых миссиях по наблюдению за выборами на пространстве СЕ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении делегации РФ, но оставила санкции в силе. В ответ Россия заявила о приостановке своей деятельности в ассамблее и с тех пор ни разу не запрашивала подтверждения полномочий.
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