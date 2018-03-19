Ещё
МИД призвал международное сообщество осудить репрессивную политику Украины против СМИ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МИД призвал международное сообщество осудить репрессивную политику Украины против СМИ 

RT на русском 9 часов назад
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала выдворение с территории Украины журналистки из России Натальи Гончаровой с трёхлетним запретом на въезд в страну. «Такие действия украинских властей, направленные на тотальную зачистку информационного пространства страны, полностью дискредитируют Украину как члена международного сообщества», — сказала она.
По её словам, «с подачи» киевских властей в Европе «практикуются худшие тоталитарные практики подавления инакомыслия».
«Подчеркиваем, что украинские СМИ пользуются в России полной профессиональной свободой действий, и мы требуем аналогичного отношения к отечественным медиаработникам на Украине», — добавила дипломат.
Она также подчеркнула, что Россия призывает мировое сообщество «решительно осудить репрессивную политику Украины в отношении средств массовой информации».
Заявление Захаровой опубликовано на сайте российского ведомства.
17 марта СБУ объявила о выдворении с украинской территории журналистки телеканала «Россия 24» Натальи Гончаровой.
В январе также сообщалось, что на Украину не пустили корреспондента ВГТРК Олега Пакшина.
RT на русском: последние новости
В ОБСЕ напомнили властям Украины о недопустимости депортировать журналистов Сторонники Саакашвили заявили, что полиция угнала у них грузовик в Киеве Как меняется отношение западных политиков к расследованию крушения MH17 над Донбассом
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США отреагировали на победу Путина473
«Перестаньте нас оскорблять»158
Депортация журналистов с Украины: реакция ОБСЕ10
Германия нашла замену российскому газу556
Якубович обратился к Грудинину510
Видео
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
01:19
ЕС обозначил позицию по выборам в Крыму
Политика В мире
01:03
Дудь нашел способ сбрить усы Грудинину
Общество
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
01:38
Путин ответил Макрону на обвинения по делу Скрипаля
Политика
01:19
Решен вопрос с британскими визами для россиян
В мире Общество
01:00
«Ракета стала разрушаться в мгновение ока»
Наука и техника Статьи
01:00
У обладателя «рук-базук» возникли проблемы со здоровьем
Шоу-бизнес
05:07
Зюганов прокомментировал результат Грудинина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение