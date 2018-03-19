МИД призвал международное сообщество осудить репрессивную политику Украины против СМИ

По её словам, «с подачи» киевских властей в Европе «практикуются худшие тоталитарные практики подавления инакомыслия».

«Подчеркиваем, что украинские СМИ пользуются в России полной профессиональной свободой действий, и мы требуем аналогичного отношения к отечественным медиаработникам на Украине», — добавила дипломат.

Она также подчеркнула, что Россия призывает мировое сообщество «решительно осудить репрессивную политику Украины в отношении средств массовой информации».

Заявление Захаровой опубликовано на сайте российского ведомства.

17 марта СБУ объявила о выдворении с украинской территории журналистки телеканала «Россия 24» Натальи Гончаровой.