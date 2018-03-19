МИД призвал международное сообщество осудить репрессивную политику Украины против СМИ 

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала выдворение с территории Украины журналистки из России Натальи Гончаровой с трёхлетним запретом на въезд в страну. «Такие действия украинских властей, направленные на тотальную зачистку информационного пространства страны, полностью дискредитируют Украину как члена международного сообщества», — сказала она.
По её словам, «с подачи» киевских властей в Европе «практикуются худшие тоталитарные практики подавления инакомыслия».
«Подчеркиваем, что украинские СМИ пользуются в России полной профессиональной свободой действий, и мы требуем аналогичного отношения к отечественным медиаработникам на Украине», — добавила дипломат.
Она также подчеркнула, что Россия призывает мировое сообщество «решительно осудить репрессивную политику Украины в отношении средств массовой информации».
Заявление Захаровой опубликовано на сайте российского ведомства.
17 марта СБУ объявила о выдворении с украинской территории журналистки телеканала «Россия 24» Натальи Гончаровой.
В январе также сообщалось, что на Украину не пустили корреспондента ВГТРК Олега Пакшина.