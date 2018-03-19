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В ОБСЕ призвали Киев отказаться от практики выдворения журналистов
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В ОБСЕ призвали Киев отказаться от практики выдворения журналистов 

Российская Газета 21 час назад
Фото: РИА Новости
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы слова и средствам массовой информации Арлем Дезир прокомментировал недавнее выдворение с территории Украины корреспондента телеканала «Россия-24» Натальи Гончаровой.
"Наталья Гончарова, журналист российского телеканала «Россия-24», была выдворена из Украины. Как и в предыдущих случаях, я напоминаю, что власти не должны выдворять журналистов из других стран ОБСЕ", — написал Дезир в своем Twitter. При этом он напомнил Киеву о коммюнике ОБСЕ от 3 апреля 2014, которым все 57 стран-участниц организации взаимно отказались от практики выдворения журналистов.
Напомним, в субботу Наталья Гончарова была выдворена с территории Украины, с запретом на въезд в эту страну сроком на три года.
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