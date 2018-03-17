Порошенко используют как недорогого актера, заявила Яровая

В субботу президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна готова дать отпор в случае нападения со стороны России и припасет девять грамм свинца для каждого, кто придет с мечом.

"Роль Порошенко выглядит крайне неприглядно. Все очевиднее, что его используют извне как недорогого актера в постановке реалити-шоу против украинского народа, включая государственный переворот и все последующие печальные события на Украине", — цитирует слова вице-спикера ее пресс-служба.

Яровая добавила, что для Порошенко нет разницы между свинцом и сальцом. «Такое ощущение, что для него нет разницы между свинцом и сальцом, поэтому он с такой лёгкостью стреляет по женщинам и детям Донбасса и бредит о России», — отметила депутат.

Порошенко ранее подписал закон о реинтеграции Донбасса. В документе Россия названа «агрессором», а неподконтрольные Киеву территории — «оккупированными». МИД РФ называл утверждения Украины об оккупации «публичными бездоказательными инсинуациями».

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.