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Порошенко используют как недорогого актера, заявила Яровая
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Порошенко используют как недорогого актера, заявила Яровая 

РИА Новости 16 часов назад
Фото: Вести.Ru
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Президента Украины Петра Порошенко используют извне как недорогого актера в постановке реалити-шоу против украинского народа, считает заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая.
В субботу президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна готова дать отпор в случае нападения со стороны России и припасет девять грамм свинца для каждого, кто придет с мечом.
"Роль Порошенко выглядит крайне неприглядно. Все очевиднее, что его используют извне как недорогого актера в постановке реалити-шоу против украинского народа, включая государственный переворот и все последующие печальные события на Украине", — цитирует слова вице-спикера ее пресс-служба.
Яровая добавила, что для Порошенко нет разницы между свинцом и сальцом. «Такое ощущение, что для него нет разницы между свинцом и сальцом, поэтому он с такой лёгкостью стреляет по женщинам и детям Донбасса и бредит о России», — отметила депутат.
Порошенко ранее подписал закон о реинтеграции Донбасса. В документе Россия названа «агрессором», а неподконтрольные Киеву территории — «оккупированными». МИД РФ называл утверждения Украины об оккупации «публичными бездоказательными инсинуациями».
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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