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В Румынию не пропустили украинские книги
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В Румынию не пропустили украинские книги 

ИноСМИ 16 часов назад
Фото: ИноСМИ
Писательница Лариса Ницой заявляет, что Румыния не позволила провезти на свою территорию украинские книги для украинского национального меньшинства. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
«Румынская сторона не впустила на территорию Румынии украинские книги для украинского меньшинства», — сообщила она.
По ее словам, инцидент произошел на границе 16 марта.
«Украинская активисты везли 1030 украинских книг для единственного в Румынии украиноязычного заведения — лицея имени Т. Г. Шевченко, что в городе Сигет. Беспрепятственно миновав украинскую границу, украинцы столкнулись с непониманием румынских пограничников», — добавила она.
После продолжительных переговоров, по ее словам, на место происшествия приехал директор румынского лицея с пояснениями, что это украинцы привезли подарок для его студентов-украинцев в Румынии.
«Однако румынские пограничники остались непреклонны. Книги были изъяты», — рассказала писательница.
Напомним, Румыния была одной из стран, у которой были претензии из-за языковой статьи украинского закона об образовании.
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