В Румынию не пропустили украинские книги

Писательница Лариса Ницой заявляет, что Румыния не позволила провезти на свою территорию украинские книги для украинского национального меньшинства. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Румынская сторона не впустила на территорию Румынии украинские книги для украинского меньшинства», — сообщила она.

По ее словам, инцидент произошел на границе 16 марта.

«Украинская активисты везли 1030 украинских книг для единственного в Румынии украиноязычного заведения — лицея имени Т. Г. Шевченко, что в городе Сигет. Беспрепятственно миновав украинскую границу, украинцы столкнулись с непониманием румынских пограничников», — добавила она.

После продолжительных переговоров, по ее словам, на место происшествия приехал директор румынского лицея с пояснениями, что это украинцы привезли подарок для его студентов-украинцев в Румынии.

«Однако румынские пограничники остались непреклонны. Книги были изъяты», — рассказала писательница.

Напомним, Румыния была одной из стран, у которой были претензии из-за языковой статьи украинского закона об образовании.