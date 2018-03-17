Ещё
Дешевый актер: Яровая заявила, что для Порошенко нет разницы между свинцом и сальцом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дешевый актер: Яровая заявила, что для Порошенко нет разницы между свинцом и сальцом 

Вести.Ru 16 часов назад
Фото: Вести.Ru
В субботу заместитель председателя Госдумы России Ирина Яровая назвала президента Украины Петра Порошенко «недорогим актером в постановке реалити-шоу против украинского народа». Причем, по словам Яровой, Порошенко используют внешние силы, пишет РИА Новости.
Яровая убеждена, что слова Порошенко о готовности «дать отпор в случае нападения со стороны России и девяти граммах свинца для каждого, кто придет с мечом» свидетельствуют о том него «нет разницы между свинцом и сальцом». «Поэтому он с такой лёгкостью стреляет по женщинам и детям Донбасса и бредит о России», — отметила Яровая.
В украинском законе о реинтеграции Донбасса Россия названа «агрессором», а неподконтрольные Киеву территории ” «оккупированными».
Вести.Ru: последние новости
Порошенко поставили "крымский ультиматум" Украина решила разорвать программу экономического сотрудничества с Россией ЕС готов поддержать ввод миротворцев в Донбасс
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Лондон хотел устроить победоносную войну»144
Джонсон: ответные меры России нанесут вред россиянам171
ЦИК объяснил наличие бюллетеней в урнах до начала выборов261
ЦИК опубликовал первые данные о явке на выборы268
Раскрыты подробности смерти мужа Анны Чапман159
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Другое
00:59
Украина забывает Крым
Украина Статьи
00:59
«Мы становимся скотами»: Панин обратился к россиянам
Шоу-бизнес
02:34
Россия пощадила Лондон в ответных мерах
Политика Статьи
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
01:19
Украинский телеканал стер Крым с лица Земли
В мире Украина
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
01:26
Скотланд‐Ярд назвал сроки расследования по делу Скрипаля
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение