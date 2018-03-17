Дешевый актер: Яровая заявила, что для Порошенко нет разницы между свинцом и сальцом

В субботу заместитель председателя Госдумы России Ирина Яровая назвала президента Украины Петра Порошенко «недорогим актером в постановке реалити-шоу против украинского народа». Причем, по словам Яровой, Порошенко используют внешние силы, пишет РИА Новости Яровая убеждена, что слова Порошенко о готовности «дать отпор в случае нападения со стороны России и девяти граммах свинца для каждого, кто придет с мечом» свидетельствуют о том него «нет разницы между свинцом и сальцом». «Поэтому он с такой лёгкостью стреляет по женщинам и детям Донбасса и бредит о России», — отметила Яровая. В украинском законе о реинтеграции Донбасса Россия названа «агрессором», а неподконтрольные Киеву территории ” «оккупированными».