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Порошенко обвинили в использовании фраз из советских и российских фильмов
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Порошенко обвинили в использовании фраз из советских и российских фильмов 

Вести.Ru 16 часов назад
Фото: Вести.Ru
Слова президента Украины о готовности «к отпору» на случай российской «интервенции», говорят о том, что Порошенко пытается переключить внимание украинцев с реально существующих проблем. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек.
"Когда горят танки ВСУ в Донбассе, то остается лишь одно — угрожать России, потому что с ней точно воевать не придется", — сказал он.
По словам Бальбека, таким образом Порошенко хочет подбодрить население, показать, что все не так плохо. Президент Украины воспитывает молодежь по принципу «все будет наше, дайте только время».
"Причем у Порошенко самые острые фразы засели из советских и российских фильмов. Даже выражение «девять граммов» он взял из песни героя советского фильма «Белое солнце пустыни», — отметил депутат в интервью RT.
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