Порошенко обвинили в использовании фраз из советских и российских фильмов

Слова президента Украины о готовности «к отпору» на случай российской «интервенции», говорят о том, что Порошенко пытается переключить внимание украинцев с реально существующих проблем. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек

"Когда горят танки ВСУ в Донбассе, то остается лишь одно — угрожать России , потому что с ней точно воевать не придется", — сказал он.

По словам Бальбека, таким образом Порошенко хочет подбодрить население, показать, что все не так плохо. Президент Украины воспитывает молодежь по принципу «все будет наше, дайте только время».

"Причем у Порошенко самые острые фразы засели из советских и российских фильмов. Даже выражение «девять граммов» он взял из песни героя советского фильма «Белое солнце пустыни», — отметил депутат в интервью RT.