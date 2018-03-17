Ещё
СБУ обвинила российскую журналистку в «деструктивной деятельности» и выдворила из страны
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СБУ обвинила российскую журналистку в «деструктивной деятельности» и выдворила из страны 

Газета.Ru 17 часов назад
Фото: unian/Twitter.com
Служба безопасности Украины выслала из страны журналистку телеканала «Россия-24» Наталью Гончарову, а также на три года запретила ей въезд в страну. Об этом заявили на сайте СБУ.
"Сотрудники службы безопасности Украины заблокировали деструктивную деятельность работника телевизионного канала «Россия-24» Натальи Гончаровой, которая осуществляла подготовку антиукраинских видеосюжетов в интересах страны-агрессора (России — "Газета.Ru")", — сообщили на сайте ведомства.
По данным службы безопасности, в начале марта Гончарова подготовила четыре провокационных видеосюжета, в которых предоставляла недостоверную информацию об Украине. В ведомстве сочли, что эти материалы нанесли вред международному имиджу страны.
Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко пообещал России припасти девять грамм свинца.
Газета.Ru: последние новости
Порошенко пригрозили протестами из-за Крыма Савченко пронесла в Верховную раду гранаты и пистолет Савченко попала в базу данных "Миротворца"
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Лондон хотел устроить победоносную войну»146
Джонсон: ответные меры России нанесут вред россиянам169
ЦИК объяснил наличие бюллетеней в урнах до начала выборов258
ЦИК опубликовал первые данные о явке на выборы266
Раскрыты подробности смерти мужа Анны Чапман159
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Другое
00:59
Украина забывает Крым
Украина Статьи
00:59
«Мы становимся скотами»: Панин обратился к россиянам
Шоу-бизнес
02:34
Россия пощадила Лондон в ответных мерах
Политика Статьи
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
01:19
Украинский телеканал стер Крым с лица Земли
В мире Украина
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
01:26
Скотланд‐Ярд назвал сроки расследования по делу Скрипаля
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение