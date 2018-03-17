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Эксперт: Порошенко уготовил Савченко роль сакральной жертвы
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Эксперт: Порошенко уготовил Савченко роль сакральной жертвы 

Украина.ру 18 часов назад
Фото: Украина.ру
Об этом в интервью изданию Ukraina.ru заявил политолог, шеф-редактор интернет-канала «ДеньТВ» Александр Асафов. В первую очередь он отметил, что уровень электоральной поддержки Савченко в украинском обществе крайне невысок, поэтому Порошенко может не опасаться народных волнений в случае ее ареста.
«Несмотря на большую узнаваемость Надежды Савченко в украинском обществе и на ее раннюю популярность, ее поддержка не так высока, как кажется ее немногочисленным сторонникам. Безусловно, жители Украины, граждане Украины знают, кто это, осведомлены о ее деятельности, о ее высказываниях, о ее героической, если можно так выразиться, судьбе, но электоральный капитал у нее небольшой. Поэтому надеяться, что она станет новым лидером оппозиции, такой Жанной Д'Арк, которая возглавит недовольных и сметет власть Порошенко конечно же не стоит», — сказал Асафов.
«Я думаю, что в этом сценарии, который написали уже на Банковой, который транслировал вчера Луценко, ей уготована роль сакральной жертвы — такая же роль, как и Рубану. И события для Надежды Савченко будут развиваться негативно. Никакой попытки госпереворота от нее ждать не приходится, ну хотя бы потому, что у нее нет надежных американских кураторов», — добавил он.
«Если Режиму Порошенко и дальше будет нужна такая яркая сакральная жертва, поимка заговорщицы, террористки, которая хотела взорвать депутатов Верховной Рады, обстрелять Раду из минометов, а потом ходить по рядам и, как в голливудских боевиках, добивать раненых депутатов, то из нее эту жертву сделают, несмотря на то, что она в суде будет говорить страшные для режима вещи, и угрожать международным воздействием под давлением компромата. Я думаю, что режим Порошенко выполнит вот этот свой вектор и ее все-таки посадят», — заключил эксперт.
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