Эксперт: Порошенко уготовил Савченко роль сакральной жертвы

Об этом в интервью изданию Ukraina.ru заявил политолог, шеф-редактор интернет-канала «ДеньТВ» Александр Асафов. В первую очередь он отметил, что уровень электоральной поддержки Савченко в украинском обществе крайне невысок, поэтому Порошенко может не опасаться народных волнений в случае ее ареста.

«Несмотря на большую узнаваемость Надежды Савченко в украинском обществе и на ее раннюю популярность, ее поддержка не так высока, как кажется ее немногочисленным сторонникам. Безусловно, жители Украины , граждане Украины знают, кто это, осведомлены о ее деятельности, о ее высказываниях, о ее героической, если можно так выразиться, судьбе, но электоральный капитал у нее небольшой. Поэтому надеяться, что она станет новым лидером оппозиции, такой Жанной Д'Арк, которая возглавит недовольных и сметет власть Порошенко конечно же не стоит», — сказал Асафов.

«Я думаю, что в этом сценарии, который написали уже на Банковой, который транслировал вчера Луценко, ей уготована роль сакральной жертвы — такая же роль, как и Рубану. И события для Надежды Савченко будут развиваться негативно. Никакой попытки госпереворота от нее ждать не приходится, ну хотя бы потому, что у нее нет надежных американских кураторов», — добавил он.