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Водитель внедорожника попытался наехать на пограничников на Украине
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Водитель внедорожника попытался наехать на пограничников на Украине 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Водитель внедорожника попытался совершить наезд на украинских пограничников в Волынской области, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы страны. «Во время преследования команду пограничников об остановке водитель проигнорировал и направил транспортное средство в сторону автомобиля военнослужащих Госпогранслужбы. Составом пограничного наряда была осуществлена очередь предупредительных выстрелов вверх и по колёсам авто», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что после этого водитель покинул автомобиль и попытался сбежать. Позднее злоумышленника задержали, им оказался местный житель 1973 года рождения.
По данному факту проводится проверка.
Ранее один пограничник погиб и один пострадал из-за взрыва гранаты на КПП «Майорское» на Украине.
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