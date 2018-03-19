Водитель внедорожника попытался наехать на пограничников на Украине

Водитель внедорожника попытался совершить наезд на украинских пограничников в Волынской области, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы страны. «Во время преследования команду пограничников об остановке водитель проигнорировал и направил транспортное средство в сторону автомобиля военнослужащих Госпогранслужбы. Составом пограничного наряда была осуществлена очередь предупредительных выстрелов вверх и по колёсам авто», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что после этого водитель покинул автомобиль и попытался сбежать. Позднее злоумышленника задержали, им оказался местный житель 1973 года рождения.

По данному факту проводится проверка.