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Российские пограничники изъяли у украинки 300 килограммов спортпитания
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Российские пограничники изъяли у украинки 300 килограммов спортпитания 

РИА Новости 18 часов назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 17 мар — РИА Новости. Украинские пограничники изъяли у гражданки Украины около 300 килограмм спортивного питания, которое она везла автобусом из России, сообщает в субботу государственная пограничная служба Украины на своем сайте.
"Сегодня, в пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с работниками таможни обнаружили большое количество спортивного питания. Осматривая рейсовый автобус, следовавший из Москвы в Киев, пограничный наряд в багажном отделении транспортного средства обнаружил чемоданы и сумки, в которых находился груз спортивного питания", — говорится в сообщении.
По данным пограничников, 29-летняя украинка, пассажирка этого автобуса, пыталась ввезти на Украину данный товар, общий вес которого составил около 300 килограммов.
Обнаруженный груз пограничники изъяли, на правонарушительницу составлены соответствующие административные материалы.
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