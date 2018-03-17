Российские пограничники изъяли у украинки 300 килограммов спортпитания

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости . Украинские пограничники изъяли у гражданки Украины около 300 килограмм спортивного питания, которое она везла автобусом из России , сообщает в субботу государственная пограничная служба Украины на своем сайте.

"Сегодня, в пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с работниками таможни обнаружили большое количество спортивного питания. Осматривая рейсовый автобус, следовавший из Москвы в Киев, пограничный наряд в багажном отделении транспортного средства обнаружил чемоданы и сумки, в которых находился груз спортивного питания", — говорится в сообщении.

По данным пограничников, 29-летняя украинка, пассажирка этого автобуса, пыталась ввезти на Украину данный товар, общий вес которого составил около 300 килограммов.

Обнаруженный груз пограничники изъяли, на правонарушительницу составлены соответствующие административные материалы.