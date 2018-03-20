Сергей Цеков: Дончане и луганчане должны работать в России без всяких патентов

О том, какие облечения их могут ждать, рассказал изданию Ukraina.ru Сергей Цеков , сенатор от Крыма, который вместе с депутатом-единороссом Андреем Козенко стал инициатором разработки этого документа.

— В этом законопроекте, если он будет принят Государственной Думой , два основных предложения. Первое, отменить трудовые патенты для граждан ДНР и ЛНР. Второе. Отменить норму, которая действует сейчас в отношении граждан Украины . Она требует выехать с территории России по истечению 90 дней пребывания на ее территории.

Мы же считаем, что их пребывание должно быть бессрочным. Их нельзя понуждать выезжать на территорию Украины. Мы считаем, что до окончания военных действий на территории Донбасса, норма об ограничении пребывания только 90 днями должна быть отменена.

Мы ведь все понимаем, в каком положении оказались жители этих территорий, поэтому считаем, что необходимо облегчить пребывание их на территории Российской Федерации. Мы подсчитали, что хоть патент и выдается бесплатно, но для того, чтобы его получить, надо потратить в среднем около 15 тысяч рублей: надо пройти массу разных процедур, начиная от сдачи анализов.

При этом патенты выдаются на определенный срок, и его необходимо каждый год получать, снова платя деньги. Поэтому, по нашему мнению, дончане и луганчане должны работать в России на общих основаниях, как работают российские граждане — без всяких патентов.

Да, при этом они должны иметь регистрацию и платить, естественно, налоги.

-Когда вы говорите «граждане ДНР и ЛНР», то это идет речь о тех, у кого есть на руках паспорта этих республик?

— Мы считаем, что тут может быть два документа: паспорт гражданина Украины с регистрацией на территории ДНР и ЛНР, либо паспорта граждан ДНР или ЛНР, которые согласно указу президента признаются на территории Российской Федерации.

-Известно, что территория ДНР и ЛНР в 2014 году была больше: и Славянск был ДНР, и Мариуполь Краматорском , и другие города Донбасса. А на жителей территорий Донбасса, которые контролируются Украиной, будут распространяться эти преференции? Ведь многие из них покинули свои населенные пункты и переехали в Россию, так как им из-за их позиции или из-за участия в вооруженных формированиях ополченцев грозят серьезные тюремные сроки.

— Дискуссия по этому поводу была. Некоторые посчитали, что на этих территориях проживают и те, кто враждебно относится к России, к Луганску и к Донецку , поэтому если мы дадим им жить на территории России, то, таким образом, легализуем тех, кто враждебно относится к нам.

Хотя, как по мне, то я бы расширил территорию до границ Донбасса, но это моя точка зрения. Однако она пока не поддержана при обсуждении этого вопроса.

-Когда ваши законопроекты будут зарегистрированы в Госдуме?

— В течение 10-20 дней. Пока трудно сказать, как этот законопроект будет проходить — три месяца или полгода. Как по мне, так я бы очень быстро принял этот закон. Для меня он важен, а для некоторых других, видимо, не очень. Они начинают разные вопросы задавать: а вот террористы если просочатся… Иногда такие вещи говорят странные.

Помню, когда мы внесли закон об упрощенном получении гражданства Российской Федерации крымчанами, которые уехали из Крыма до 2014 года на работу или на учебу, по семейным обстоятельствам (многие ведь уезжали; никто не мог предугадать, что мы вернемся в Россию). И вот стали люди возвращаться, а их «в долгую» на получение гражданства.

Поэтому мы внесли законопроект об упрощенном получении гражданства без РВП и без «вида на жительство». Так знаете, какие возражения были от не совсем умных крымчан?

«А как так упрощенное получение? А вот Семен Семенченко же из Севастополя , вот он же ж приедет…». Я им отвечаю: «Послушайте, если он приедет, то его сразу посадят».

-Нельзя ли эти преференции расширить и на политэмигрантов из других городов Украины — Одессы, Киева, Харькова и других?

— Я склонен расширить, но это я склонен… Поймите, нам бы хотя бы это провести, а дальше будем убеждать и дальше расширять круг лиц, которые будут иметь те возможности, которые могут получить жители ДНР и ЛНР в ближайшем будущем.