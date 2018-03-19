Переселенцам с Донбасса готовят амнистию

Миграционную.

В ближайшее время в Госдуму РФ поступят два законопроекта, облегчающих пребывание в стране граждан непризнанных Донецкой и Луганской народной республик. Парламентариям предлагается отменить патенты для трудоустройства и снять временные рамки нахождения выходцев с Донбасса в стране, пишет " Парламентская газета ".

На сегодня граждане ДНР и ЛНР имеют право пробыть в России только 90 дней без патента или другого разрешительного документа, затем они должны на три месяца покинуть страну, передает "Уралинформбюро"

При этом стоимость пакета документов на приобретение патента и самого разрешения на работу в РФ составляет порядка 15 тысяч рублей. Приобрести его под силу не многим переселенцам с Донбасса, где средняя зарплата составляет 5-6 тысяч рублей.

В основном в Россию жители ДНР И ЛНР едут на заработки либо спасаясь от военных действий, развернувшихся в регионе. Только за минувший год, по данным ГУВМ МВД РФ, в страну въехали 1,7 миллиона человек.