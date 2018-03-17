Найден способ решить украинскую проблему за две недели

Писатель Захар Прилепин , ставший заместителем командира одного из батальонов, защищающих жителей Донбасса от действий украинских силовиков, поделился своим рецептом быстрого урегулированию ситуации в регионе. Он уверен, что на приведение ситуации в порядок понадобится не больше двух недель.

Несколько лет длится в Донбассе силовая операция, которую Киев затеял для подавления местных жителей, выступивших против захвативших в стране власть политиков. Периоды тишины сменяются обострениями на фронте. Писатель Захар Прилепин заметил зависимость между активизацией украинских военных и визитами американских официальных лиц.

"У нас же, понимаете, связь с Донбассом, которую мы наблюдаем, она прямая: приезжает какой-то американский советник, живет в Киеве три дня, уезжает, а на четвертый день начинается очередная провокация, выступление. Тут не надо гадать по кофейной гуще и по звездам, это очень часто имеет просто прямые последствия", — цитирует РИА Новости Захара Прилепина.

На полях Книжного салона в Париже писатель поделился простым и быстрым рецептом нормализации ситуации в регионе. «Если б Америка ушла на две недели в отпуск, украинская проблема была бы разрешена стремительным образом», — подчеркнул он. Прилепин уточнил, что речь идет не обо всей стране как таковой, а о тех людях, которые принимают внешнеполитические решения.