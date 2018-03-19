Украина может не признать выборы президента в России

«Я предусматриваю, что и закон о безопасности, и постановление о так называемых выборах президента Российской Федерации, мы рассмотрим на этой неделе и, возможно, даже завтра», — сказал Парубий.

Ранее представители фракции Народный фронт зарегистрировали в украинском парламенте проект постановления «О заявлении Верховной рады по поводу непризнания Украиной легитимности выборов президента РФ, их результатов, правовых последствий и, соответственно, актов нелегитимно избранного на эту должность лица».