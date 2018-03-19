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Украина может не признать выборы президента в России
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Украина может не признать выборы президента в России 

BFM.RU 9 часов назад
Фото: РИА "Новый День"
Украина может не признать легитимность выборов президента РФ. Верховная рада уже на этой неделе может принять соответствующий проект постановления, заявил на брифинге спикер украинского парламента Андрей Парубий.
«Я предусматриваю, что и закон о безопасности, и постановление о так называемых выборах президента Российской Федерации, мы рассмотрим на этой неделе и, возможно, даже завтра», — сказал Парубий.
Ранее представители фракции Народный фронт зарегистрировали в украинском парламенте проект постановления «О заявлении Верховной рады по поводу непризнания Украиной легитимности выборов президента РФ, их результатов, правовых последствий и, соответственно, актов нелегитимно избранного на эту должность лица».
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