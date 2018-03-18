Киев устроил провокации во время выборов президента РФ

Утром в воскресенье российские дипломатические представительства на Украине — посольство в Киеве и консульства в Харькове Львове и Одессе — были заблокированы полицией и «активистами» из националистической партии «Свобода», а также запрещенных в России экстремистских группировок "Правый сектор" , «Национальный корпус» и иных расплодившихся на Украине нацистских банд. Примечательно, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков , объявивший в своем Facebook в минувшую пятницу о перекрытии входов в дипломатические здания для граждан России, обосновывал такое решение именно «публичными акциями протеста в украинском обществе». Вероятно, под «украинским обществом» Аваков понимает исключительно националистические и откровенно неонацистские банды, покровителем, спонсором и куратором которых самого одиозного министра называют все украинские СМИ.

Провокация, организованная украинскими властями и персонально Аваковым, приняла форму полного блокирования подъездов и подходов к посольству в Киеве и консульствам в крупнейших городах силами полиции и нацгвардии. Ради этого в том же Киеве властям пришлось перекрыть центральную транспортную магистраль — Воздухофлотский проспект — и изменить график и маршруты движения общественного транспорта. В Одессе для ограничения доступа россиян к генконсульству прибегли к проверенному методу — «телефонному минированию» окрестностей. В итоге полиция действительно нашла «подозрительный предмет» у забора консульства. В Харькове и Львове все ограничилось огораживанием зданий и выставлением полицейского оцепления. Правоохранителей развлекали беснующиеся «активисты»: они били в бочки, скандировали антироссийские лозунги и устраивали немудреные театральные представления с русофобским подтекстом. Так несколько сотен человек, собравшихся из четырех украинских городов-миллионников, подтверждали заданный Аваковым сомнительный тезис, будто выборы президента России обязательно должны вызвать в «украинском обществе» проявление агрессии и коллективного сумасшествия. А ближе к вечеру радикалы забросали яйцами и российское консульство в Киеве.