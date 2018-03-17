Все идет по плану: На Ровенской АЭС отключили энергоблок

Об этом сообщила на своем сайте в субботу компания «Энергоатом», оператор украинских АЭС.

«Семнадцатого марта 2018 года в 00.02 (01.02 мск — ред.) энергоблок №2 Ровенской АЭС отключен от энергосети для проведения среднего планово-предупредительного ремонта, рассчитанного на 45 календарных дней», — говорится в сообщении.

По данным компании, на утро субботы в работе находятся первый и четвертый энергоблоки Ровенской АЭС на номинальном уровне мощности с суммарной нагрузкой 1430 МВт, замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет. На третьем энергоблоке данной АЭС продолжается ремонт. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на Ровенской АЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм, сообщает компания.

Ровенская атомная электростанция расположена на северо-западе Ровенской области. На ней эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2835 МВт.

Всего «Энергоатом» эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт. В данный момент в качестве топлива для АЭС украинская компания использует топливные элементы как российского производства (ТВЭЛ), так и американского — произведенные компанией Westinghouse. Пока основным поставщиком для украинских АЭС остается Россия , поставляющая около 70% ядерного топлива, однако в «Энергоатоме» заявляли, что хотят со временем практически полностью отказаться от поставок из РФ.

Следует отметить, что первой стала использовать американское ядерное топливо в своих энергоблоках Запорожская АЭС. В феврале 2016 года первая его партия была использована в энергоблоке № 5.

С тех пор нештатные ситуации на этой АЭС возникают с завидной регулярностью, а энергоблоки приходится останавливать на «плановый ремонт». Главная опасность заключается в несовместимости американских топливных элементов и реакторов советского образца.

Это доказала их эксплуатация на чешской АЭС «Темелин», в ходе которой выяснилось, что сборки от Westinghouse часто деформировались, что вело к значительным издержкам производства энергии. Кроме того, реакторы этого типа приходилось выводить из эксплуатации вне очереди для замены испорченных кассет.

Как рассказал Ukraina.ru сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич, Westinghouse использует Украину , как полигон для отработки и внедрения копий российского ядерного топлива на реакторы советского дизайна.

Чехии, «Украина для американцев — это опытная площадка, чтобы потом распространить поставки на станции в Финляндии Болгарии . И они это особо не скрывают. При этом эти самые европейские страны не хотят в эти игры играть. И в этом конкретном случае мы представляем непосредственный интерес для Штатов. Более того, Госдеп прямо заявляет, что осуществляет политическую поддержку Westinghouse в странах Восточной Европы. Стоит напомнить, что запустил Westinghouse в Украину (бывший президент Украины — ред.) Виктор Ющенко », — сказал Марунич.

Он особо подчеркнул, что такие эксперименты весьма опасны для Украины.