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Шепелева пытали в СИЗО, он объявил голодовку
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Шепелева пытали в СИЗО, он объявил голодовку 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Опять не допустили к клиенту Александру Шепелеву, теперь уже вместе с государственным органом пробации. Опять пытки и уговоры в отношении клиента. Странные представители стороны обвинения, неужели они думают, что если его избивали и он не дал нужных показаний, то его испугают уговоры обвинителей? Адвокаты теперь как десерт, только за хорошее поведение клиентам в СИЗО на Аскольдовом. По информации от сотрудников СИЗО Шепелев объявил голодовку», — сообщил Цыганков.
Александра Шепелева на Украине подозревают в совершении преступлений по пяти статьям Уголовного кодекса: хищении государственного имущества и его последующей легализации, служебном подлоге, организации угона служебного автомобиля, а также организации убийств банкира Сергея Кириченко и полковника МВД Украины Романа Ерохина.
На заседании бывший депутат Верховной Рады Шепелев появился с большими синяками и рассказал, что сотрудники спецотдела Военной прокуратуры похитили его и держали два дня в гараже, требуя выдать имеющийся у него компромат на президента Украины Петра Порошенко, лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко и секретаря СНБО Александра Турчинова. Рассмотрение дела пришлось отложить на некоторое время из-за плохого самочувствия Шепелева, в суд пришлось вызвать бригаду скорой помощи.
О чем именно может рассказать Шепелев, и что из сказанного никогда не будет обнародовано правоохранителями, пока президентом является Порошенко, знает издание Ukraina.ru. Уже опубликована первая часть расследования о задержанном политике и людях, о которых он знает достаточно, чтобы обеспечить годы тюремного заключения или, как минимум, политическое забытье.
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