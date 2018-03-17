Шепелева пытали в СИЗО, он объявил голодовку

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Опять не допустили к клиенту Александру Шепелеву , теперь уже вместе с государственным органом пробации. Опять пытки и уговоры в отношении клиента. Странные представители стороны обвинения, неужели они думают, что если его избивали и он не дал нужных показаний, то его испугают уговоры обвинителей? Адвокаты теперь как десерт, только за хорошее поведение клиентам в СИЗО на Аскольдовом. По информации от сотрудников СИЗО Шепелев объявил голодовку», — сообщил Цыганков.

Александра Шепелева на Украине подозревают в совершении преступлений по пяти статьям Уголовного кодекса: хищении государственного имущества и его последующей легализации, служебном подлоге, организации угона служебного автомобиля, а также организации убийств банкира Сергея Кириченко и полковника МВД Украины Романа Ерохина.

О чем именно может рассказать Шепелев, и что из сказанного никогда не будет обнародовано правоохранителями, пока президентом является Порошенко, знает издание Ukraina.ru. Уже опубликована первая часть расследования о задержанном политике и людях, о которых он знает достаточно, чтобы обеспечить годы тюремного заключения или, как минимум, политическое забытье.