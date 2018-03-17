В Донбассе две недели стоит небывалая тишина, заявил Прилепин

"Сейчас в связи с выборами президента там уже две недели такая тишина, которой не было за четыре года никогда. Все-таки, я понял, на Украину можно повлиять, какие-то волшебные слова им произнести, чтобы они понимали, что вот сейчас стрелять точно не надо. Мы все знаем, кто их должен произнести", — сказал Прилепин.

Очередное перемирие в Донбассе вступило в силу 5 марта, однако стороны конфликта уже обвиняли друг друга в нарушениях режима прекращения огня.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

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