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В Донбассе две недели стоит небывалая тишина, заявил Прилепин
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В Донбассе две недели стоит небывалая тишина, заявил Прилепин 

РИА Новости 2 часа назад
ПАРИЖ, 17 мар — РИА Новости, Виктория Иванова. Небывалая тишина установилась на востоке Украины в преддверии выборов президента России, заявил в интервью РИА Новости российский писатель, заместитель командира одного из батальонов в Донбассе Захар Прилепин.
"Сейчас в связи с выборами президента там уже две недели такая тишина, которой не было за четыре года никогда. Все-таки, я понял, на Украину можно повлиять, какие-то волшебные слова им произнести, чтобы они понимали, что вот сейчас стрелять точно не надо. Мы все знаем, кто их должен произнести", — сказал Прилепин.
Очередное перемирие в Донбассе вступило в силу 5 марта, однако стороны конфликта уже обвиняли друг друга в нарушениях режима прекращения огня.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
Читайте подробнее о конфликте на Украине >>
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