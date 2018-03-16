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В ЛНР заявили, что изменением формата операции в Донбассе Киев готовит эскалацию в регионе
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В ЛНР заявили, что изменением формата операции в Донбассе Киев готовит эскалацию в регионе 

ТАСС 14 часов назад
ТАСС, 16 марта. Объявление президентом Украины Петром Порошенко о переформатировании силовой операции в Донбассе не только говорит о подготовке Киева к нагнетанию ситуации в Донбассе, но и демонстрирует намерение украинского руководства решить конфликт в регионе силовым путем. Об этом в пятницу ТАСС заявил представитель провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины Родион Мирошник.
"Прекращение «АТО» и объявление о начале операции объединенных сил опровергает более ранние заявления Порошенко о том, что урегулирование конфликта на Донбассе не имеет военного решения, а только политико— дипломатический выход", — сказал он.
Мирошник отметил, что «пересмотр системы управления в зоне боевых действий демонстрирует подготовку Киева к возможным обострениям на линии соприкосновения, и такие действия никак нельзя назвать мирными».
"Мы в [провозглашенных Луганской и Донецкой народных] республиках об этом прекрасно знали и знаем, теперь это должны видеть и посредники в нормандском формате. Отныне ответственность за нарушение украинской стороной достигнутых договоренностей по вопросам безопасности несет лично Порошенко как чиновник, полностью контролирующий объединенный штаб, которому теперь принадлежит власть в бывшей зоне «АТО», — подчеркнул представитель ЛНР.
Он указал на то, что «изменение формата военной операции — это стремление Порошенко уйти от наказания за военные преступления, в частности, за применение вооруженных сил внутри страны против граждан своего государства».
Введение в Донбассе режима так называемой операции объединенных сил предусмотрено принятым ранее на Украине законом «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» (о реинтеграции Донбасса).
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