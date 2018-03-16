Политолог: Организовать массовые протесты в Киеве «Меджлису» не удастся 

«Меджлис» устроит массовые протесты в Киеве, в том случае, если власти Украины не сделают полуостров «крымско-татарской национально-территориальной автономией». Как пишет РИА Новости, с таким заявлением выступил один из лидеров организации, инициатор блокады Крыма Ленур Ислямов.
Директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире НСН заявил, что Петр Порошенко вряд ли будет поддерживать эту идею:
«Она непопулярна в сегодняшней Украине не только потому, что это само по себе абсурдно и не имеет никакой перспективы, и с юридической точки зрения ничтожно. Но еще и потому, что есть националистическая идеологическая позиция, которая отвергает саму возможность решить этот вопрос в пользу крымских татар, не говоря уже о том, что толку от этого никакого не будет. Эта позиция непопулярна даже как бы в среде врагов России. Так что ничего не будет», — отметил собеседник НСН.
По словам Михаила Погребинского, массовые протесты тоже организовать не удастся.
«Они, видимо, таким образом решают свою проблему финансирования, это моя гипотеза. Финансирование они получают, могу со стопроцентной уверенностью сказать, в Турции. В каких-то еще местах, возможно, в Саудовской Аравии или Катаре, но этого я знаю. Но если они перестанут быть активными и перестанут как-то проявлять себя, они перестанут получать деньги. Мне кажется, это главное объяснение», — заключил эксперт.
«Маразм крепчает». В Крыму ответили на слова Чубарова о высылке россиян Напомним, законопроект о закреплении в украинской конституции статуса крымских татар, признании «органов национального самоуправления» и «переформатировании» Крыма в «национально-территориальную автономию» в Раду вносил другой организатор продовольственной и энергетической блокады полуострова — депутат Мустафа Джемилев.
«Меджлис крымско-татарского народа» решением Верховного суда Крыма признан в России экстремистской организацией, лидеры организации — Рефат Чубаров, Ленур Ислямов и Мустафа Джемилев — покинули полуостров после его воссоединения с Россией.