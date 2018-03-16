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ОБСЕ будет наблюдать за ситуацией вокруг диппредставительств РФ на Украине
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ОБСЕ будет наблюдать за ситуацией вокруг диппредставительств РФ на Украине 

Парламентская газета 16 часов назад
Фото: Парламентская газета
Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине сообщила, что обеспечит наблюдение за ситуацией у российских диппредставительств и будет докладывать о нарушениях прав человека в связи с выборами российского президента. Об этом сообщил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, передаёт РИА «Новости».
«Мы информировали СММ, СММ нам подтвердила, что будут постоянно, 24 часа в сутки мониторинговые команды в Киеве у нашего посольства и вокруг наших генконсульств в Одессе, Харькове и Львове», — сказал российский постпред.
Он отметил, что это важный сдерживающий ресурс, в том числе, против радикалов, которые угрожали сорвать голосование. Лукашевич указал, что делать это в присутствии международных наблюдателей «будет избыточно».
Также он обратил внимание, что «доклад специальной мониторинговой миссии может стать основой для дискуссии (в ОБСЕ — прим. ред.) в случае, если сценарно все будет развиваться по очень жесткому варианту».
Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков опубликовал заявление, в котором говорилось о намерении не допустить находящихся на Украине граждан РФ в здания российских диппредставительств для участия в выборах.
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