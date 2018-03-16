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В Донбассе Порошенко рассуждал о шоке и ударе в спину
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В Донбассе Порошенко рассуждал о шоке и ударе в спину 

Вести.Ru 17 часов назад
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что разоблачение подготовки теракта в Киеве шокировало даже тех, «кто повидал всякое в своей жизни».
Как передает РИА Новости, свое заявление он сделал в ходе поездки в Донбасс.
Порошенко признался, что у него вызвало шок намерение депутата Верховной рады Надежды Савченко совершить теракт в стенах украинского парламента.
Во всяком случае, именно в этом обвинил ее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, который попросил Раду дать согласие на привлечение ее к уголовной ответственности, включая задержание и арест.
В ответ Рада исключила Савченко из комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.
Сама она несколько дней находилась за границей, а 15 марта была на допросе в СБУ как свидетель по делу руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, подозреваемого в подготовке серии терактов в Киеве.
После это Савченко явилась на работу в Раде с пистолетом и гранатами, чем вызвала ажиотаж у коллег.
Всё это крайне возмутило Порошенко, который сообщил, что хотел бы заверить армию в том, что у нее есть надежный тыл. «Я никому не позволю ударить в спину путем масштабной дестабилизации в стране», — заявил президент Украины.
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