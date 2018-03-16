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Аваков заявил, что не пустит россиян голосовать на выборах президента
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Аваков заявил, что не пустит россиян голосовать на выборах президента 

Украина.ру 17 часов назад
Фото: Украина.ру
Об этом Арсен Аваков написал на своей странице в Facebook в пятницу, 16 марта.
«МВД Украины сообщает, что в воскресенье, 18 марта 2018 года, режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации на территории Украины в Киеве, Харькове, Одессе и Львове не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах… Доступ в учреждения будут иметь лица исключительно с дипломатическим статусом. Иные лица и граждане РФ в этот день на территорию диппредставительств допускаться не будут», — заявил Аваков.
При этом, министр утверждал, что в этот день будет обеспечена должная охрана всех российских дипучреждений.
«Учитывая публичные акции протеста в украинском обществе, пренебрежение со стороны России законными требованиями украинской стороны, во избежание провокаций и возможных тяжких последствий подразделения Нацполиции и Нацгвардии обеспечат в этот день надлежащую охрану всех дипломатических представительств и учреждений, а также прилегающих к ним территорий — согласно Венской конвенции», — говорится в заявлении Авакова.
Накануне сообщалось, что на территории Украины откроются четыре участка для голосования во время проведения выборов президента РФ.
«Голосование будет проходить 18 марта 2018 года с 8:00 до 20:00 часов по местному времени на избирательных участках в посольстве и генеральных консульствах России на Украине», — говорилось в сообщении посольства РФ в Киеве.
Участки будут открыты на территории посольства РФ в Киеве, в помещениях генеральных консульств во Львове, Одессе и Харькове.
«Включение граждан Российской Федерации, обладающих активным избирательным правом, в список избирателей будет производиться при явке в помещение участковой избирательной комиссии на основании паспорта или заменяющего его документа. Лица, желающие принять участие в выборах, включаются участковой избирательной комиссией в список избирателей на основании устного обращения в день голосования», — отметили в посольстве.
Тем временем украинские националисты уже несколько дней анонсируют протестные акции в день выборов президента РФ.
Так, в воскресенье активисты «ВО „Свобода“, Правого сектора (запрещена в РФ — ИФ), Нацкорпуса и других организаций правого толка намерены провести акцию возле генконсульства Российской Федерации в Харькове.
»В Украине агрессор не должен получить ни одного голоса на выборах президента Московии. Мы придем и проконтролируем, чтобы в этот день никто не попал в дипломатические учреждения (Российской Федерации — ИФ)… Избирателей будет ждать заблокированное здание и «коридор позора», — сказал агентству «Интерфакс-Украина» пресс-секретарь Харьковской областной организации «ВО „Свобода“ Кирилл Лукашов.
Он отказался сообщить подробности, отметив лишь, что речь идет о „мирной акции в рамках действующего законодательства“.
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