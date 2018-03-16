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Новый глава НБУ презентовал стратегию работы регулятора на среднесрочный период
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Новый глава НБУ презентовал стратегию работы регулятора на среднесрочный период 

ИА Синьхуа 17 часов назад
Киев, 16 марта /Синьхуа/ — Сегодня новоназначенный глава Национального банка Украины /НБУ/ Яков Смолий презентовал в Киеве стратегию работы регулятора на три года. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
Я. Смолий отметил, что регулятор планирует обеспечить низкую инфляцию, возобновление кредитования, эффективную работу банковской системы, надлежащее регулирование финсектора, свободное движение капитала и финансовую инклюзивность.
В то же самое время Я. Смолий признал, что достижение указанных целей станет возможным лишь при наличии развитых институциональных способностей НБУ. В этой связи регулятор намерен превратиться в современный, открытый, эффективный и независимый Центробанк.
57-летний Я. Смолий был назначен новым председателем НБУ днем ранее. Он сменил на этом посту Валерию Гонтареву. —0—
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