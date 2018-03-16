Новый глава НБУ презентовал стратегию работы регулятора на среднесрочный период

Киев, 16 марта / Синьхуа / — Сегодня новоназначенный глава Национального банка Украины /НБУ/ Яков Смолий презентовал в Киеве стратегию работы регулятора на три года. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Я. Смолий отметил, что регулятор планирует обеспечить низкую инфляцию, возобновление кредитования, эффективную работу банковской системы, надлежащее регулирование финсектора, свободное движение капитала и финансовую инклюзивность.

В то же самое время Я. Смолий признал, что достижение указанных целей станет возможным лишь при наличии развитых институциональных способностей НБУ. В этой связи регулятор намерен превратиться в современный, открытый, эффективный и независимый Центробанк.