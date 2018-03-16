В ЛНР заявили, что в этом году обеспечат продовольственную безопасность

"По результату мониторинга озимых культур — а эта главная культура, которая обеспечит продовольственную безопасность, говорит о том, что гибель озимых на отдельных участках составила 7 процентов… есть все возможности для того, чтобы в кратчайшие сроки подкормить пшеницу и в результате иметь продовольственное зерно и обеспечить продовольственную безопасность", — заявил Пронько.

Он сообщил, что на данный момент начаты весенне-полевые работы. «На сегодняшний день уже подкормлено более 3 тысяч гектар озимых. На сегодня приступили к подкормке озимых культур практически все районы ЛНР», — уточнил Пронько.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.