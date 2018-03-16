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В ЛНР заявили, что в этом году обеспечат продовольственную безопасность
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В ЛНР заявили, что в этом году обеспечат продовольственную безопасность 

РИА Новости 17 часов назад
Фото: РИА Новости
ЛУГАНСК, 16 мар — РИА Новости. Озимых культур хватит для обеспечения продовольственной безопасности самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил в пятницу журналистам и.о. министра сельского хозяйства и продовольствия ЛНР Юрий Пронько.
"По результату мониторинга озимых культур — а эта главная культура, которая обеспечит продовольственную безопасность, говорит о том, что гибель озимых на отдельных участках составила 7 процентов… есть все возможности для того, чтобы в кратчайшие сроки подкормить пшеницу и в результате иметь продовольственное зерно и обеспечить продовольственную безопасность", — заявил Пронько.
Он сообщил, что на данный момент начаты весенне-полевые работы. «На сегодняшний день уже подкормлено более 3 тысяч гектар озимых. На сегодня приступили к подкормке озимых культур практически все районы ЛНР», — уточнил Пронько.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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